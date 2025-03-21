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21 марта, 10:28

«Держать за дур женщин не надо»: Ксения Бородина возмутилась идеей запрета турецких сериалов

Ксения Бородина возмущена идеей о запрете турецких сериалов в России

Ксения Бородина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia

Ксения Бородина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина скептически отреагировала на инициативу представителей общественного движения «Ветераны России», которые выступили с предложением запретить турецкие сериалы. Активисты уверены, что шоу и фильмы, снятые в Турции, искажают представление о семейных ценностях и создают далёкий от реальности мужской образ.

Бородина, которая, как известно, питает слабость к турецкому кинематографу, не согласна с мнением общественников. Телеведущая уверена, что для начала следует обратить внимание на отечественные сериалы и фильмы, в которых все образы далеки от идеала.

«Давайте лучше начнём с наших сериалов, если говорить о запрете. В каждом третьем мужик либо алкоголик, либо наркоман, либо изменщик. Конечно, женщины хотят смотреть на красивых и богатых. Только наших женщин держать за дур не надо. Это не значит, что мы из-за турецких сериалов на наших мужчин смотреть не будем», — высказала своё мнение Бородина в беседе с Super.

Ведущая также призвала российские проекты активнее продвигать семейные ценности. Кроме того, она обратила внимание на необходимость поддержки матерей-одиночек и улучшения психологической помощи разведённым женщинам. Также Бородина отметила, что современные женщины стали лучше разбираться в мужчинах и научились отстаивать личные границы в отношениях.

«Нам оставьте наши сериалы, мы с ними отвлекаемся от будней, мы с ними отдыхаем. Лучше нормальные вещи обсуждайте», — подытожила она.

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Ранее за турецкие сериалы заступился известный журналист Владимир Познер, который не согласился с предложением общественников запретить из к просмотру в России. Он подчеркнул, что запреты только разогреют интерес к контент, а также выразил надежду на то, что здравый смысл восторжествует.

Ольга Сливченко
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