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20 марта, 17:55

«Надеюсь, на эту глупость не пойдут»: Познер заступился за турецкие сериалы

Познер назвал глупостью запрет турецких сериалов в России

Владимир Познер. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Владимир Познер. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер высказал своё несогласие с предложением общественных деятелей о запрете турецких сериалов в России. Он подчеркнул, что запреты только усиливают интерес к запрещённому контенту. Познер выразил надежду, что такие инициативы не будут осуществлены, так как они противоречат здравому смыслу.

«Есть ряд людей, и не только у нас, которые считают, что, когда что-то не так, надо запретить. Это самый простой, прямолинейный, скажем так, не очень умный путь, который в конечном итоге приводит к обратному. И тем не менее эти люди никак не могут понять, что это именно так. Я надеюсь, что на эту глупость не пойдут», — пояснил журналист в беседе с NEWS.ru.

Телеведущий также отметил, что утверждения о том, что турецкие сериалы оказывают негативное влияние на восприятие российских мужчин, нуждаются в обосновании с помощью научных или хотя бы близких к научным данных.

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Ранее Life.ru сообщал, что общественное движение «Ветераны России» предложило запретить показ турецких сериалов, считая, что они негативно влияют на демографическую ситуацию и искажают восприятие мужчин у российских женщин. Активисты также отметили, что образы мужчин в российских сериалах часто изображают алкоголиками и неудачниками.

Александра Мышляева
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