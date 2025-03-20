«Надеюсь, на эту глупость не пойдут»: Познер заступился за турецкие сериалы

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер высказал своё несогласие с предложением общественных деятелей о запрете турецких сериалов в России. Он подчеркнул, что запреты только усиливают интерес к запрещённому контенту. Познер выразил надежду, что такие инициативы не будут осуществлены, так как они противоречат здравому смыслу.

«Есть ряд людей, и не только у нас, которые считают, что, когда что-то не так, надо запретить. Это самый простой, прямолинейный, скажем так, не очень умный путь, который в конечном итоге приводит к обратному. И тем не менее эти люди никак не могут понять, что это именно так. Я надеюсь, что на эту глупость не пойдут», — пояснил журналист в беседе с NEWS.ru.

Телеведущий также отметил, что утверждения о том, что турецкие сериалы оказывают негативное влияние на восприятие российских мужчин, нуждаются в обосновании с помощью научных или хотя бы близких к научным данных.