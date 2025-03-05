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5 марта, 02:00

Не по-русски: Депутат призвал ограничить пиар турецких сериалов, вредящих традиционным ценностям

Депутат Иванов: Турецкие сериалы вредят традиционным российским ценностям

В России хотят ограничить рекламу турецких сериалов. Обложка © Life.ru / «Шедеврум»

В России хотят ограничить рекламу турецких сериалов. Обложка © Life.ru / «Шедеврум»

В последнее время на российских онлайн-платформах и рекламных баннерах всё чаще появляются анонсы турецких сериалов, что вызывает обеспокоенность у представителей власти. Депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с Life.ru выразил мнение, что распространение таких шоу наносит вред традиционным российским ценностям.

По его словам, многие турецкие сериалы пропагандируют модели поведения, противоречащие идеалам крепкой семьи и верности, что оказывает разлагающее влияние на молодое поколение.

Зрителям демонстрируют откровенные сцены, супружеские измены, мезальянсы и запретную любовь. Иными словами, транслируются модели поведения, которые противоречат традиционным представлениям о браке и семейных отношениях, принятым в российском обществе.

Михаил Иванов

Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Зрителям демонстрируют откровенные сцены, супружеские измены, мезальянсы и запретную любовь. Иными словами, транслируются модели поведения, которые противоречат традиционным представлениям о браке и семейных отношениях, принятым в российском обществе.
Зрителям демонстрируют откровенные сцены, супружеские измены, мезальянсы и запретную любовь. Иными словами, транслируются модели поведения, которые противоречат традиционным представлениям о браке и семейных отношениях, принятым в российском обществе.
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Иванов предложил несколько мер для защиты культурного пространства России. В числе них — исключение турецких сериалов из топовых рекомендаций на онлайн-платформах и ограничение их рекламы в публичном пространстве.

Депутат акцентировал внимание на необходимости разработки системы экспертной оценки контента, чтобы тот соответствовал традиционным ценностям. При этом он отметил, что речь не идёт о введении цензуры, а о разумной защите культурных основ и продвижении здоровых моральных ориентиров.

«Государство обязано заботиться о духовном здоровье нации и ограждать молодёжь от деструктивного влияния чуждой культуры», — заключил депутат.

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Ранее Life.ru рассказывал, как турецкий актёр Бурак Озчивит приехал в Москву и устроил фурор в Кремлёвском дворце. Его фанатки устроили давку, пытаясь прорваться к кумиру после завершения киноконцерта «Музыка турецких сериалов». Сотни женщин с криками пытались подойти ближе к сцене, чтобы сделать селфи с артистом.

Ольга Годуненко
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