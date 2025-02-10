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10 февраля, 20:04

Бурак Озчивит вновь приехал в Москву и устроил фурор в Кремлёвском дворце

Фанатки турецкого актёра Бурака Озчивита устроили давку в Кремлёвском дворце

Фанатки турецкого актёра Бурака Озчивита, приехавшего в Москву, устроили давку в Кремлёвском дворце, пытаясь прорваться к кумиру после завершения киноконцерта «Музыка турецких сериалов». Сотни женщин с криками пытались подойти ближе к сцене, чтобы сделать селфи с артистом.

Фанатки актёра Бурака Озчивита устроили давку ради фото с ним. Видео © Life.ru

Бурак Озчивит прилетел в Россию для участия в мероприятии. Аналогичный концерт прошёл в феврале 2024 года и тогда также имел грандиозный успех.

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А в начале декабря прошлого года Бурак Озчивит прилетал в Москву для съёмок нового проекта и прихватил с собой жену, актрису Фахрие Эвджен. Пока актёр был занят на съёмочной площадке, Фахрие Эвджен решила не терять времени даром и отправилась исследовать московские достопримечательности.

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Life.ru

Артём Гапоненко
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