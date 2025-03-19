Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 15:09
4030

«Ветераны России» восстали против турецких сериалов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Общественное движение «Ветераны России» направило обращения в Роскомнадзор, Государственную Думу и Министерство культуры с предложением запретить трансляцию турецких сериалов на территории страны. Как сообщает издание «Абзац», данную инициативу озвучил председатель движения Ильдар Резяпов.

Активисты считают, что турецкие сериалы негативно влияют на демографическую ситуацию, создавая у российских женщин искаженное представление о мужчинах.

«Женщины, увлеченные этими мыльными операми, начинают терять интерес к нашим мужчинам, ожидая от них поведения, навязываемого иностранной продукцией», — заявил Резяпов.

Он также отметил, что образы мужчин в российских сериалах тоже имеют свои недостатки: их часто изображают как алкоголиков, деспотов или неудачников, в то время как сильные женщины избавляются от проблем благодаря встрече с благородным иностранцем. По мнению Резяпова, это приводит к снижению рождаемости и разрушению семейных ценностей в России. Он добавил, что необходимо ввести понятие деструктивной пропаганды и разработать его определение на законодательном уровне.

В России хотят запретить турецкие сериалы, и вот 6 красавчиков, кто в этом виноват
В России хотят запретить турецкие сериалы, и вот 6 красавчиков, кто в этом виноват

К слову, это уже не первая попытка запретить турецкие сериалы в России. Летом прошлого года зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов озвучивал похожее предложение. По его словам, из-за турецких сериалов у российских женщин создаётся «ложный образ» идеального мужчины.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Законы
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar