«Ветераны России» восстали против турецких сериалов
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Общественное движение «Ветераны России» направило обращения в Роскомнадзор, Государственную Думу и Министерство культуры с предложением запретить трансляцию турецких сериалов на территории страны. Как сообщает издание «Абзац», данную инициативу озвучил председатель движения Ильдар Резяпов.
Активисты считают, что турецкие сериалы негативно влияют на демографическую ситуацию, создавая у российских женщин искаженное представление о мужчинах.
«Женщины, увлеченные этими мыльными операми, начинают терять интерес к нашим мужчинам, ожидая от них поведения, навязываемого иностранной продукцией», — заявил Резяпов.
Он также отметил, что образы мужчин в российских сериалах тоже имеют свои недостатки: их часто изображают как алкоголиков, деспотов или неудачников, в то время как сильные женщины избавляются от проблем благодаря встрече с благородным иностранцем. По мнению Резяпова, это приводит к снижению рождаемости и разрушению семейных ценностей в России. Он добавил, что необходимо ввести понятие деструктивной пропаганды и разработать его определение на законодательном уровне.
К слову, это уже не первая попытка запретить турецкие сериалы в России. Летом прошлого года зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов озвучивал похожее предложение. По его словам, из-за турецких сериалов у российских женщин создаётся «ложный образ» идеального мужчины.