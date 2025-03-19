«Ветераны России» восстали против турецких сериалов

Он также отметил, что образы мужчин в российских сериалах тоже имеют свои недостатки: их часто изображают как алкоголиков, деспотов или неудачников, в то время как сильные женщины избавляются от проблем благодаря встрече с благородным иностранцем. По мнению Резяпова, это приводит к снижению рождаемости и разрушению семейных ценностей в России. Он добавил, что необходимо ввести понятие деструктивной пропаганды и разработать его определение на законодательном уровне.