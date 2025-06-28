Санчес выложила новые фотографии со свадьбы с Безосом, показав роскошное платье

Журналистка Лорен Санчес поделилась новыми шикарными фотографиями со свадьбы с основателем Amazon Джеффом Безосом. Она выложила несколько кадров, на которых можно тщательно рассмотреть её платье. Теперь пара официально стала супругами.

При этом Санчес решила начать новую жизнь и удалила все фотографии из социальных сетей. В ленте журналистки теперь можно увидеть лишь свадебные кадры. Главное свадебное платье, кстати, Санчес выбрала ещё полтора года назад, вдохновившись силуэтами 50-х и образом Софи Лорен в фильме «Плавучий дом».