Санчес выложила новые фотографии со свадьбы с Безосом, показав роскошное платье
Лорен Санчес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laurensanchezbezos
Журналистка Лорен Санчес поделилась новыми шикарными фотографиями со свадьбы с основателем Amazon Джеффом Безосом. Она выложила несколько кадров, на которых можно тщательно рассмотреть её платье. Теперь пара официально стала супругами.
Лорен Санчес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laurensanchezbezos
При этом Санчес решила начать новую жизнь и удалила все фотографии из социальных сетей. В ленте журналистки теперь можно увидеть лишь свадебные кадры. Главное свадебное платье, кстати, Санчес выбрала ещё полтора года назад, вдохновившись силуэтами 50-х и образом Софи Лорен в фильме «Плавучий дом».
Напомним, что Лорен Санчес и Джефф Безос официально поженились 27 июня. Журналистка подтвердила новость, сменив имя в социальных сетях на «Лорен Санчес Безос» и опубликовав свадебное фото с мужем в смокинге.