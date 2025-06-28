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Регион
28 июня, 12:54

Санчес выложила новые фотографии со свадьбы с Безосом, показав роскошное платье

Лорен Санчес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laurensanchezbezos

Лорен Санчес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laurensanchezbezos

Журналистка Лорен Санчес поделилась новыми шикарными фотографиями со свадьбы с основателем Amazon Джеффом Безосом. Она выложила несколько кадров, на которых можно тщательно рассмотреть её платье. Теперь пара официально стала супругами.

Лорен Санчес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laurensanchezbezos

Лорен Санчес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laurensanchezbezos

При этом Санчес решила начать новую жизнь и удалила все фотографии из социальных сетей. В ленте журналистки теперь можно увидеть лишь свадебные кадры. Главное свадебное платье, кстати, Санчес выбрала ещё полтора года назад, вдохновившись силуэтами 50-х и образом Софи Лорен в фильме «Плавучий дом».

Свадьба Безоса и Санчес в Венеции обошлась в 50 миллионов долларов
Свадьба Безоса и Санчес в Венеции обошлась в 50 миллионов долларов

Напомним, что Лорен Санчес и Джефф Безос официально поженились 27 июня. Журналистка подтвердила новость, сменив имя в социальных сетях на «Лорен Санчес Безос» и опубликовав свадебное фото с мужем в смокинге.

Наталья Афонина
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