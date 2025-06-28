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Регион
28 июня, 02:48

Свадьба Безоса и Санчес в Венеции обошлась в 50 миллионов долларов

Миллиардер Джефф Безос женился на Лорен Санчес. Обложка © ТАСС / AP / Luca Bruno

Миллиардер Джефф Безос женился на Лорен Санчес. Обложка © ТАСС / AP / Luca Bruno

Свадьба основателя Amazon Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес в Венеции обошлась примерно в 50 миллионов долларов, сообщает CNBC. По данным телеканала, точные детали роскошного торжества тщательно скрывались, однако президент регионального правительства Венето, в состав которого входит Венеция, Лука Дзайя оценил общие затраты на церемонию и сопутствующие мероприятия в 47-56 миллионов долларов.

На торжество, которое проходит с 26 по 28 июня 2025 года, приглашены около 200 представителей мировой элиты, включая дочь президента США Иванку Трамп и её супруга Джареда Кушнера. Кроме того, пригласительные получили Опра Уинфри, Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо и нескольких членов семьи Кардашьян.

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Ранее сообщалось, что пара официально оформила отношения 27 июня. Санчес подтвердила это событие, изменив имя в соцсетях на «Лорен Санчес Безос» и опубликовав фотографию с церемонии, где она изображена в свадебном платье рядом с Безосом в смокинге.

Артём Гапоненко
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