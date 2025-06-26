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26 июня, 08:39

«Классика ювелирного искусства»: Дранга подарил Муцениеце кольцо по цене квартиры

Kp.ru: Дранга подарил Муцениеце кольцо из белого золота за 6,6 миллиона рублей

Пётр Дранга и Агата Муцениеце. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / agataagata

Пётр Дранга и Агата Муцениеце. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / agataagata

Кольцо из белого золота с бриллиантом, с которым актриса Агата Муцениеце появилась на Забайкальском кинофестивале в Чите, вероятно, является подарком на помолвку от будущего мужа Петра Дранги. Роскошное украшение стоит порядка 6,6 миллиона рублей, полагает ювелир Григорий Бакатов.

«Это кольцо из белого золота 750-й пробы очень напоминает изделие бренда Mercury. Бриллиант круглой огранки весом 3,57 карата в окружении небольших камней. Центральный камень сияет — у Петра изысканный вкус. Это роскошное помолвочное кольцо, классика ювелирного искусства», — отметил собеседник kp.ru.

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Впрочем, у Дранги нет проблем с финансами. Скорее всего, музыкант действительно может позволить себе кольцо по цене квартиры. Сегодня будущий муж Муцениеце получает за одно выступление около миллиона рублей, утверждают промоутеры. А коллеги по сцене рассказывают, что артист вообще не нуждается в деньгах.

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Напомним, Дранга впервые публично выразил свои чувства к Муцениеце 1 марта. В день рождения актрисы новый кавалер признался ей в любви. А в начале мая стало известно, что звезда выходит замуж за музыканта. Позже были раскрыты подробности грядущей свадьбы Муцениеце и Дранги.

Борис Эльфанд
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