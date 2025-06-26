«Классика ювелирного искусства»: Дранга подарил Муцениеце кольцо по цене квартиры

Кольцо из белого золота с бриллиантом, с которым актриса Агата Муцениеце появилась на Забайкальском кинофестивале в Чите, вероятно, является подарком на помолвку от будущего мужа Петра Дранги. Роскошное украшение стоит порядка 6,6 миллиона рублей, полагает ювелир Григорий Бакатов.

Впрочем, у Дранги нет проблем с финансами. Скорее всего, музыкант действительно может позволить себе кольцо по цене квартиры. Сегодня будущий муж Муцениеце получает за одно выступление около миллиона рублей, утверждают промоутеры. А коллеги по сцене рассказывают, что артист вообще не нуждается в деньгах.