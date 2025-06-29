«Поверил в любовь и остался без квартиры»: как обманывают на свиданиях в 2025 году

Мошенничество с «фейковыми свиданиями» — это один из классических методов современного «скама». Тысячи молодых «неокольцованных» мужчин наводняют социальные сети и приложения для знакомств с одной целью — найти «ту, единственную». Часто эти несчастные сталкиваются с попаданием в «чёрный список» и унылыми диалогами о том, кто кем работает и чем увлекается, которые не приводят даже к первой встрече. Поэтому каждый раз, когда девушка отвечает взаимностью, для них — праздник. В материале расскажем, чем такая «любовь» может обернуться в 2025 году.

Схема с продажей билетов

Относительно новая схема, когда девушка предлагает оплатить билет на концерт, причём даже не ей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

С тех пор как в отечественном Интернете появился термин «тарелочница», мошенники стали гораздо осторожнее. Они всё ещё охотятся на одиноких мужчин, но теперь вынуждены изображать из себя сильных и независимых женщин. В данной схеме девушка не попросит вас что-то оплатить лично ей. Она пригласит вас на свидание на концерт или в театр — и скинет ссылку на оплату билетов. Когда вы пройдёте по этой ссылке, вы ничего не заподозрите, введёте номер карты и получите СМС с кодом. Код не подойдёт. Деньги спишутся. Тогда девушка посоветует вам написать в «чат поддержки». «Специалист» из чата попросит снова ввести данные карты, чтобы оформить возврат. Так с ваших банковских счетов исчезнут все накопления, и никто из виновников произошедшего больше никогда вам не ответит. Придётся обращаться в правоохранительные органы.

Схема с фейковым Only Fans

Знакомитесь с обычной девушкой, а получаете вебкам-модель совершенно бесплатно? Плохие новости — вас «развели». Фото © Shutterstock / FOTODOM / GaudiLab

Если вы не любите начинать знакомства с откровенных фото, вам эта схема не грозит, так как «девушка» сразу «улетит в бан». В противном случае обратите внимание: мошенники под видом девушки модельной внешности сразу шлют вам «обнажёнку» и предупреждают, что ещё больше фото вы увидите на страничке девы в сервисе Only Fans. Могут заманить вас элитным бесплатным доступом и скинуть ссылку на фейковый клон магазина приложений Google Play. Оттуда вы скачаете злополучный «онлик», введёте символическую сумму, а потом обнаружите, что все деньги с карты пропали потому, что под капотом у приложения была вредоносная программа, которая отправляла СМС-коды мошенникам.

Схема с оплатой интернета

Это классика! Это знать надо! С этого начиналось половое мошенничество ещё на заре интернет-общения! Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kite_rin

Представьте себе: вы хотите познакомиться с девушкой. Идёте на сайт знакомств. Находите там свою героиню, свою «маниакальную девочку из сна с причёской пикси». Но на самом интересном моменте разговора он обрывается! И, о ужас, выясняется, что ваша девушка на Филиппинах и там у неё отключился интернет. И вообще, у неё в деревне такого чуда техники ещё нет, созваниваться приходится из торгового центра. Потом выясняется, что интернет отключили за неуплату, а помочь ей можете лично вы, отправив деньги на карту. Но разговор не продолжается, а деньги вернуть не представляется возможным.

Новое место, которого нет на картах

«Тарелочницы» на стероидах, использующие, как правило, группу поддержки из мускулистых и небритых мужчин, — героини данной схемы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Akaberka

В этой схеме дело доходит до свидания. Но вы долго будете рассуждать, было ли это на самом деле свиданием. Как правило, оно является таковым только в вашей голове. Под прицелом одинокие мужчины. Девушка с сайта знакомств зовёт их на свидание, но приглашает в некое «новое место, которого ещё нет на карте». Вы приходите в заведение, заказываете еду, напитки, причём даже без меню. Через полчаса вам приносят счёт. Оплачивать вам придётся от 100 тысяч рублей — за свиные медальоны и два бокала вина. Уже на пути домой вы догадываетесь посмотреть отзывы об этой локации на картах и понимаете: вас «развели» консуматорши. Такие заведения — это специальные «хабы» по «разводке» одиноких мужчин. Вместо девушек с вами переписывается «текстер», вместо официантов — актёры, а охрана заведения может довольно сильно вас запугать. Поэтому на одно свидание и тратится максимум полчаса.

Как «разводят» молодых россиянок

Вопреки стереотипам, не только мужчины могут стать жертвой мошенников. Фото © Shutterstock AI

Иногда жертвами мошенничеств на свиданиях становятся молодые россиянки. Это нетипичная выборка для такого типа «скама», так как представительницы данной социальной группы традиционно более падки на фейковые конкурсы от знаменитостей. Но недавно десятки девушек стали жертвой «разводил-альфонсов». Девушки идут на свидание с молодым человеком, и ничто не предвещает беды. Но парень начинает прямо во время встречи рассказывать историю о том, как они с другом поспорили, у кого больше денег на карте. Или жаловаться на то, что ему не хватает активности на банковском аккаунте. «Скаммерсант» просит девушку перевести ему деньги — от нескольких десятков тысяч рублей. А потом убегает.