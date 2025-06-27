7 детей из России, которые зарабатывают больше вас: от миллионов Гном Гномыча до бизнеса Самойловой-младшей

Когда мы слышим про детей знаменитостей, сразу представляем избалованных отпрысков с золотыми картами папы и мамы. Но современная реальность удивляет — многие звёздные наследники с ранних лет строят собственный бизнес и зарабатывают суммы, о которых большинство взрослых может только мечтать. Эти ребята не просто пользуются славой родителей — они создают собственные империи, осваивают новые профессии и доказывают, что успех не зависит от возраста. От модельного бизнеса до семейных стартапов, от спортивных достижений до творческих проектов — посмотрим, как молодое поколение России зарабатывает первые миллионы.

Александр Плющенко: модельная империя в 12 лет

Дети российских звёзд, которые зарабатывают миллионы в школьном возрасте: Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч. Фото © РИА «Новости» / Александр Вильф

Двенадцатилетний сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской стал миллионером раньше, чем научился завязывать шнурки. Мама взяла карьеру мальчика под контроль практически с рождения, наняв европейских и американских агентов для составления портфолио. Первый контракт малыш получил в полтора года, а к трём годам уже уверенно работал в модельном бизнесе. По данным 2023 года, Рудковская рассказывала, что доход сына от модельных контрактов составляет около 12 миллионов рублей в год. Большая часть денег остаётся заблокированной на французском счёте до совершеннолетия — такова местная практика защиты детских доходов.

Мартин Киркоров: модный гений-подросток

Юные миллионеры России: как школьники превращают таланты в бизнес. Сын Филиппа Киркорова Мартин. Фото © РИА «Новости» / Алексей Майшев

Сыну Филиппа Киркорова Мартину 29 июня исполнится 13 лет. В свои годы он уже успел стать модельером премиум-класса. Несколько лет назад мальчик нарисовал эскизы одежды, вдохновившись образами старшей сестры Аллы-Виктории. Дизайнер Аника Керимова воплотила детские рисунки в реальную коллекцию женской одежды, на производство которой потратили более десяти миллионов рублей. Тогда средняя стоимость платьев составляла 400 тысяч рублей, а самый дорогой наряд оценили в 1,2 миллиона. Филипп Киркоров говорил, что гордится разносторонними талантами сына, который также профессионально занимается футболом.

Ариела Самойлова: бьюти-бизнес в 13 лет

Звёздные наследники, которые не живут на деньги родителей, а создают империи: Ариела Самойлова. Фото © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

Тринадцатилетняя дочь Оксаны Самойловой и Джигана ранее создала собственную косметическую империю. Девочка самостоятельно собирала и продавала бьюти-боксы с бьюти-продуктами и мыльными принадлежностями, зарабатывая около 16 тысяч рублей в неделю. Ариела отлично разбирается в индустрии красоты — на утренний макияж она тратила около часа, используя люксовые средства из собственного арсенала. Её продукцию покупали в основном друзья и знакомые семьи.

Анджелина-Летиция Смерфит: модный стартап в 13 лет

Самые богатые дети России: Тринадцатилетняя дочь Виктории Бони по имени Анджелина-Летиция. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

Тринадцатилетняя дочь Виктории Бони и ирландского миллиардера Алекса Смерфита ранее планировала запуск собственной линейки одежды. Идея создания модного бренда родилась у девочки, когда она не смогла найти в продаже понравившийся топ. Имея большую аудиторию в соцсетях, Анджелина-Летиция решила заняться полноценным производством одежды. Отец был готов финансировать проект дочери, а у самой девочки имелось чёткое видение будущего бренда.

Энджел Жуков: театральная карьера в 15 лет

Как российские школьники зарабатывают больше взрослых — истории успеха. Сын Сергея Жукова из группы «Руки вверх» Энджел. Фото © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

Пятнадцатилетний сын Сергея Жукова из группы «Руки вверх» и Регины Бурд ранее строил творческую карьеру на сцене. Мальчик играл в государственном театре и озвучивал детские радиопередачи, получая за серию выпусков 100 тысяч рублей. Тогда 60 тысяч он отдавал родителям, а остальные копил с благородной целью — свозить всю семью на курорт за свой счёт. Энджел также выпускал собственные треки, включая песню «Девочка-депрессия», показав музыкальные способности.

Мирон Жуков: семейный бизнес в 10 лет

Детский бизнес в России: от модельной карьеры до собственных брендов: Мирон Жуков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Десятилетний сын Сергея Жукова ранее помогал маме Регине в семейной кондитерской, получая зарплату за украшение пряников. Родители решили, что детский труд должен оплачиваться по справедливости — сколько сделал, столько и получил. Каждый вечер Мирону выдавали честно заработанную зарплату. Мальчик садился с девочками-декораторами и делал глазки снеговикам из пряников.

Тимофей Прилучный: актёрские амбиции в 12 лет

Юные предприниматели, которые строят карьеру с детского сада до школы: Тимофей Прилучный. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bugevuge

Тимофей, двенадцатилетний сын актёра Павла Прилучного, ранее пробовал силы в семейном бизнесе. Он снимался в сериале «Ты ж мать» вместе с мамой Агатой Муцениеце, участвовал в модных показах и имел рекламные контракты. По словам Муцениеце, с сыном непросто работать из-за переменчивого настроения, но результат всегда получается качественный.

Новое поколение — новые правила игры

Современные дети растут в эпоху безграничных возможностей. Соцсети, глобализация и изменившееся отношение к детскому творчеству создали условия, где талантливый ребёнок может зарабатывать наравне со взрослыми. Эти истории показывают — успех не зависит от возраста, если есть поддержка семьи, чёткая цель и готовность трудиться.

Как дети знаменитостей создают собственные бренды и зарабатывают миллионы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NataliyaBack