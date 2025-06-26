5 актёров, которых зрители хотят придушить за роли негодяев — настолько убедительно они сыграли

Талант актёра можно измерить не только аплодисментами, но и количеством ненависти, которую он вызывает у зрителей. Некоторые артисты настолько мастерски воплощают на экране отвратительных персонажей, что публика начинает ненавидеть их и в реальной жизни. Мы собрали самых «ненавистных» актёров, чьи роли злодеев буквально довели зрителей до белого каления.

Ольга Прокофьева — Жанна Аркадьевна из «Моей прекрасной няни»

Ольга Прокофьева — Жанна Аркадьевна из «Моей прекрасной няни». Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Когда в начале 2000-х на российских экранах появилась «Моя прекрасная няня», зрители влюбились в добрую Вику и всей душой возненавидели коллегу её начальника. Жанна Аркадьевна в исполнении Ольги Прокофьевой стала воплощением всех самых неприятных качеств богатой дамочки — капризной, эгоистичной и невыносимо высокомерной. Прокофьева создала образ женщины, которая умудрялась довести до белого каления даже самых терпеливых зрителей. Её героиня постоянно унижала няню, третировала прислугу и вела себя как настоящая тиранша. Актриса так убедительно воплотила этот отвратительный характер, что многие зрители искренне желали, чтобы кто-нибудь наконец поставил Жанну Аркадьевну на место. После выхода сериала к Прокофьевой на улице подходили люди и высказывали недовольство её поведением в «Няне»: некоторые зрители не могли отделить актрису от персонажа.

Джек Глисон — король Джоффри из «Игры престолов»

Джек Глисон — король Джоффри и самый ненавистный персонаж в мире. Фото © ТАСС / IMAGO / Christoph Hardt

Молодой ирландский актёр Джек Глисон стал одним из самых ненавистных персонажей в истории телевидения, воплотив образ короля Джоффри Баратеона. Этот садистский подросток на железном троне довёл зрителей до такой степени бешенства, что смерть его персонажа праздновали по всему миру. Глисон сумел создать образ, который ненавидели абсолютно все — от простых зрителей до критиков. Его Джоффри был воплощением власти в руках неуравновешенного садиста. Каждое появление короля на экране вызывало у аудитории приступы ярости, настолько убедительно актёр передавал жестокость и безумие своего героя. Популярность роли обернулась для Глисона настоящим кошмаром: фанаты сериала засыпали его аккаунты в соцсетях проклятиями и угрозами. Молодой актёр даже заявил о намерении завершить карьеру в кино, потому что не мог справиться с таким количеством негатива в свой адрес.

Кирилл Емельянов — Макаров из «Кадетства»

Кирилл Емельянов — Макаров из «Кадетства», роль злодея. Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

В популярном российском сериале «Кадетство» Кирилл Емельянов сыграл одного из самых отвратительных персонажей отечественного телевидения. Его герой Макаров был настоящим мучителем для других кадетов — подлым, жестоким и трусливым одновременно. Макаров в исполнении Емельянова воплотил в себе все худшие качества школьного буллинга. Он издевался над слабыми, подставлял товарищей и при этом трусливо пятился назад, когда сталкивался с настоящим отпором. Актёр так точно передал психологию подобного типажа, что зрители буквально скрипели зубами от ненависти к его персонажу. Подростки, которые составляли основную аудиторию «Кадетства», воспринимали происходящее на экране очень личностно. Многие узнавали в Макарове реальных обидчиков из собственной школьной жизни. Емельянов получал гневные сообщения от зрителей, которые просили его «прекратить издеваться над кадетами», — настолько размылась граница между актёром и персонажем.

Имелда Стонтон — Долорес Амбридж из «Гарри Поттера»

Имелда Стонтон запомнилась зрителям как ненавистная Долорес Амбридж из «Гарри Поттера». Фото © ТАСС / ZUMA

Британская актриса Имелда Стонтон создала один из самых ненавистных образов в киновселенной «Гарри Поттера». Её Долорес Амбридж вызывала у зрителей даже больше отвращения, чем сам Волан-де-Морт, — что само по себе невероятное достижение в актёрском мастерстве. Стонтон мастерски воплотила образ женщины, которая прикрывала свою жестокость и садизм маской приторной вежливости. Её Амбридж пытала студентов, сладко при этом улыбаясь, и говорила мягким голосом о самых ужасных вещах. Этот контраст между внешней мягкостью и внутренней жестокостью делал образ особенно отвратительным. Фанаты «Гарри Поттера» по всему миру единодушно признали Амбридж самым ненавистным персонажем франшизы. Имелда Стонтон регулярно получала «благодарности» от зрителей за то, что заставила их почувствовать настоящую ярость к выдуманному киногерою. Многие признавались, что не могут смотреть на актрису без содрогания даже в других ролях.

Илья Любимов — Александр Воропаев из «Не родись красивой»

Илья Любимов играл Воропаева в сериале «Не родись красивой» и стал ненавистным там персонажем. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

В популярном российском сериале «Не родись красивой» Илья Любимов исполнил роль, которая сделала его одним из самых ненавистных персонажей отечественного телевидения. Его Александр Воропаев был воплощением мужского шовинизма и эгоизма в самых отвратительных проявлениях. Любимов создал образ мужчины, который умудрялся сочетать в себе все самые неприятные качества — высокомерие, цинизм, неспособность к эмпатии и потребительское отношение к женщинам. Его персонаж постоянно унижал главную героиню, манипулировал ею и при этом считал себя подарком судьбы для всех окружающих дам. Зрительницы сериала буквально рвали и метали от поведения Воропаева. Многие узнавали в нём черты реальных мужчин из своей жизни, что делало ненависть к персонажу особенно острой. Илья Любимов получил массу гневных сообщений от женщин, которые требовали «проучить этого наглеца» и не могли простить актёру столь убедительного воплощения токсичной маскулинности.