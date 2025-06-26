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26 июня, 12:53

В Театре имени Ленсовета прокомментировали госпитализацию Боярского

Театр Ленсовета: Боярского госпитализировали планово из-за установки стента

Михаил Боярский. Обложка © Telegram / Театр им. Ленсовета, Юлия Смелкина

Михаил Боярский. Обложка © Telegram / Театр им. Ленсовета, Юлия Смелкина

Госпитализация актёра Михаила Боярского была плановой. Об этом сообщили в пресс-службе Театра имени Ленсовета.

«Михаил Сергеевич находится в Мариинской больнице на плановом обследовании в связи с установкой стента»,цитирует сообщение ТАСС.

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Напомним, сегодня стало известно, что Михаил Боярский снова госпитализирован. По нашей информации, артист находится в отделении сосудистой кардиологии на плановом обследовании. В апреле ему пришлось приостановить сценическую деятельность после травмы, которую он получил на одной из репетиций.

Юрий Лысенко
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