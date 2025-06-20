«Без свидетелей»: Стала известна первая роль Михаила Ефремова в театре Никиты Михалкова
Михаил Ефремов может сыграть в спектакле по фильму Михалкова
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Актёр Михаил Ефремов может получить роль в театральной постановке, основанной на фильме «Без свидетелей». Об этом сообщил режиссёр картины Никита Михалков.
«Это может быть спектакль по моему фильму «Без свидетелей» с Ефремовым и Анной Михалковой«, — рассказал он «РИА Новости» на полях ПМЭФ.
Михалков также отметил, что Ефремов ранее обращался к нему за поддержкой.
«Я посчитал, что, наверное, у него достаточно было времени, чтобы переосмыслить свою жизнь, поэтому я старался помочь ему», — уточнил Михалков.
Напомним, что Ефремов приступил к работе в театральной «Мастерской 12» под руководством Никиты Михалкова. 24 марта 2025 года суд освободил актёра условно-досрочно, и 9 апреля он вернулся в свою квартиру в центре Москвы. У дома его встретила толпа журналистов, которым Ефремов кратко сообщил, что чувствует себя неважно, но счастлив быть на свободе. С того момента прошло уже около трёх месяцев.