«Без свидетелей»: Стала известна первая роль Михаила Ефремова в театре Никиты Михалкова

Актёр Михаил Ефремов может получить роль в театральной постановке, основанной на фильме «Без свидетелей». Об этом сообщил режиссёр картины Никита Михалков.

«Это может быть спектакль по моему фильму «Без свидетелей» с Ефремовым и Анной Михалковой«, — рассказал он «РИА Новости» на полях ПМЭФ.

Михалков также отметил, что Ефремов ранее обращался к нему за поддержкой.