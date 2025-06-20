Михалков подтвердил, что Михаил Ефремов будет работать в его «Мастерской «12»

Режиссёр Никита Михалков подтвердил, что недавно освободившийся из колонии актёр Михаил Ефремов будет работать в его театре «Мастерская «12».

«Да, он восстанавливается, и у нас есть договорённость — я очень надеюсь, что он вольётся в коллектив театра, потому что он после всех перипетий всё равно остался прекрасным актёром», — сказал Михалков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).