Михалков подтвердил, что Михаил Ефремов будет работать в его «Мастерской «12»
Никита Михалков, Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Смагин Алексей, Станислав Красильников
Режиссёр Никита Михалков подтвердил, что недавно освободившийся из колонии актёр Михаил Ефремов будет работать в его театре «Мастерская «12».
«Да, он восстанавливается, и у нас есть договорённость — я очень надеюсь, что он вольётся в коллектив театра, потому что он после всех перипетий всё равно остался прекрасным актёром», — сказал Михалков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
О том, что Ефремов начал работать в театральной «Мастерской 12» Никиты Михалкова ранее сообщила Ксения Собчак. Напомним, что 24 марта 2025 суд отпустил артиста по УДО, и 9 апреля он вернулся в свою квартиру в центре Москвы. Ефремова встречала толпа журналистов, он дал небольшой комментарий, заявив, что чувствует себя плохо, но рад оказаться на свободе. После этого прошло уже почти три месяца.