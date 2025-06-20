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20 июня, 09:59

Михалков подтвердил, что Михаил Ефремов будет работать в его «Мастерской «12»

Никита Михалков, Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Смагин Алексей, Станислав Красильников

Никита Михалков, Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Смагин Алексей, Станислав Красильников

Режиссёр Никита Михалков подтвердил, что недавно освободившийся из колонии актёр Михаил Ефремов будет работать в его театре «Мастерская «12».

«Да, он восстанавливается, и у нас есть договорённость — я очень надеюсь, что он вольётся в коллектив театра, потому что он после всех перипетий всё равно остался прекрасным актёром», — сказал Михалков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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О том, что Ефремов начал работать в театральной «Мастерской 12» Никиты Михалкова ранее сообщила Ксения Собчак. Напомним, что 24 марта 2025 суд отпустил артиста по УДО, и 9 апреля он вернулся в свою квартиру в центре Москвы. Ефремова встречала толпа журналистов, он дал небольшой комментарий, заявив, что чувствует себя плохо, но рад оказаться на свободе. После этого прошло уже почти три месяца.

Александра Вишнякова
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