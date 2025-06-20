Ксения Собчак сообщила, что Михаил Ефремов устроился на работу в театр Михалкова
Михаил Ефремов. Обложка © Life.ru
Актёр Михаил Ефремов начал работать в театральной «Мастерской 12» Никиты Михалкова. Об этом сообщила Ксения Собчак в своих социальных сетях.
«Никита Сергеевич помог, я — свидетель. У Ефремова теперь есть постоянная работа. Это — «Мастерская 12» Михалкова», — уточнила телеведущая.
Собчак добавила, что режиссёр принял решение помочь Ефремову с работой после личного письма артиста, которое его тронуло. Первый спектакль с участием актёра состоится в театре Михалкова.
Ранее в Госдуме удивились «охоте» Украины на нового врага – Ефремова. Актёр, ещё совсем недавно отбывавший наказание в колонии, успел попасть в украинскую базу данных «Миротворец». Его сочли «пособником и соучастником преступлений против Украины и её граждан».