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12 июня, 03:17

Михаил Ефремов попал в базу данных «Миротворца» во время заключения в тюрьме

Михаил Ефремов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / efremov.artist / Игорь Верещагин

Михаил Ефремов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / efremov.artist / Игорь Верещагин

Российский актёр Михаил Ефремов, отбывавший наказание за смертельное ДТП в колонии Белгородской области, оказался в базе данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».

Согласно информации, размещённой на ресурсе, Ефремов назван «пособником и соучастником преступлений против Украины и её граждан». Основанием для внесения в базу данных послужила «информационная поддержка» во время отбывания наказания в колонии.

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В 2020 году актёр Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Суд приговорил Ефремова к 7,5 года лишения свободы. 24 марта 2025 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении, и 9 апреля артист вернулся в свою московскую квартиру. Встретившим его журналистам Ефремов заявил, что чувствует себя плохо и что рад оказаться на свободе. Также недавно поползли слухи, что актёр подписал контракт на 13 миллионов рублей и готовится к главной роли в фильме. Якобы Ефремов уже даже получил предоплату в размере 3,5–4 миллионов рублей. Однако его представитель опровергла эту информацию.

Антон Голыбин
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