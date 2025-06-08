Охрана, водитель, 13 млн: Ефремов выбил «дьявольские» условия по первой после колонии роли

Актёра Михаила Ефремова целую неделю не могли утвердить на первую роль, которую он сыграет впервые после освобождения из колонии по УДО. Всё это время артиста не устраивал гонорар в 13 миллионов рублей, он добивался увеличения суммы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Переговоры с Евремовым шли достаточно тяжело. Все семь дней актёр настаивал на увеличении гонорара, мотивируя это главной ролью и высоким уровнем ожидания от его возвращения на экраны.

Первоначально обсуждалась сумма в шесть миллионов рублей с предоплатой в один миллион. В итоге стороны сошлись на 13 миллионах за весь съёмочный период, который запланирован с конца августа по октябрь-ноябрь. Ефремову предоставят личного водителя с охраной, а райдер включает диетическое питание и отсутствие алкоголя.