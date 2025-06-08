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8 июня, 09:56

Охрана, водитель, 13 млн: Ефремов выбил «дьявольские» условия по первой после колонии роли

Mash: Ефремов чуть не отказался от новой роли из-за маленького гонорара в 6 млн

Обложка © РИА Новости / Сергей Пятаков

Обложка © РИА Новости / Сергей Пятаков

Актёра Михаила Ефремова целую неделю не могли утвердить на первую роль, которую он сыграет впервые после освобождения из колонии по УДО. Всё это время артиста не устраивал гонорар в 13 миллионов рублей, он добивался увеличения суммы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Переговоры с Евремовым шли достаточно тяжело. Все семь дней актёр настаивал на увеличении гонорара, мотивируя это главной ролью и высоким уровнем ожидания от его возвращения на экраны.

Первоначально обсуждалась сумма в шесть миллионов рублей с предоплатой в один миллион. В итоге стороны сошлись на 13 миллионах за весь съёмочный период, который запланирован с конца августа по октябрь-ноябрь. Ефремову предоставят личного водителя с охраной, а райдер включает диетическое питание и отсутствие алкоголя.

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Напомним, что ещё в конце мая стало известно, что Михаил Ефремов подписал контракт на сумму в 13 миллионов рублей и готовится сыграть главную роль в фильме. Съёмки кинокартины будут стартовать уже в конце текущего лета и пройдут в Москве и Белоруссии. В каком именно фильме артист примет главное участие — неизвестно.

Наталья Афонина
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