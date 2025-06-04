«Вряд ли там романы»: Бывшая жена не верит в тюремную любовь Ефремова и молодой актрисы

Первая жена актёра Михаила Ефремова заявила, что сомневается в его романтических отношениях с актрисой Дарьей Белоусовой. Елена Гольянова не верит в чувства, которые вспыхнули у пары во время пребывания Ефремова в колонии. Об этом бывшая супруга артиста рассказала в беседе с телеканалом «360».

«Человеку 61 год, вряд ли там романы. Миша очень многим людям дорог по-человечески. Возможно, это какие-то душевные отношения. Но вряд ли другие», — высказалась она.