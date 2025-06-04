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4 июня, 08:17

«Вряд ли там романы»: Бывшая жена не верит в тюремную любовь Ефремова и молодой актрисы

Экс-жена Ефремова уверена, что у них с Белоусовой не роман, а душевные отношения

Михаил Ефремов, Дарья Белоусова. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, © Kinopoisk

Михаил Ефремов, Дарья Белоусова. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, © Kinopoisk

Первая жена актёра Михаила Ефремова заявила, что сомневается в его романтических отношениях с актрисой Дарьей Белоусовой. Елена Гольянова не верит в чувства, которые вспыхнули у пары во время пребывания Ефремова в колонии. Об этом бывшая супруга артиста рассказала в беседе с телеканалом «360».

«Человеку 61 год, вряд ли там романы. Миша очень многим людям дорог по-человечески. Возможно, это какие-то душевные отношения. Но вряд ли другие», — высказалась она.

Новая пассия Михаила Ефремова: Кто такая Дарья Белоусова, которая приезжала к актёру в колонию
Новая пассия Михаила Ефремова: Кто такая Дарья Белоусова, которая приезжала к актёру в колонию

Как ранее сообщал Life.ru, 61-летний актёр Михаил Ефремов начал романтические отношения с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой. Их связь возникла прямо в месте лишения свободы. Дарья специально навещала Михаила, чтобы провести с ним время и пожить вместе в исправительном учреждении. Психолог заявила, что никакой любви у артистов нет, всё это просто зависимость.

Наталья Афонина
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