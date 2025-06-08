Представитель Ефремова опровергла сообщения о первой роли актёра после колонии

Представитель Михаила Ефремова Татьяна Глаголева опровергла сообщения о том, что актёр получил первую роль после освобождения из колонии. Она утверждает, что это сплетни.

«Это сплетни и домыслы, которые придумал кто-то», — приводит слова Глаголевой ТАСС.

Глаголева подчеркнула, что ни о роли, ни о гонораре речи не идёт. Представитель актёра призвала общественность оставить актёра в покое и дать ему возможность спокойно адаптироваться после освобождения.