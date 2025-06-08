Представитель Ефремова опровергла сообщения о первой роли актёра после колонии
Михаил Ефремов. Обложка © Life.ru
Представитель Михаила Ефремова Татьяна Глаголева опровергла сообщения о том, что актёр получил первую роль после освобождения из колонии. Она утверждает, что это сплетни.
«Это сплетни и домыслы, которые придумал кто-то», — приводит слова Глаголевой ТАСС.
Глаголева подчеркнула, что ни о роли, ни о гонораре речи не идёт. Представитель актёра призвала общественность оставить актёра в покое и дать ему возможность спокойно адаптироваться после освобождения.
Напомним, сегодня появилась информация, что у Михаила Ефремова состоялись сложные переговоры о первой роли после освобождения из колонии по УДО. Сообщалось, что актёра не удовлетворил предложенный гонорар в 6 миллионов рублей и он настоял на 13 миллионах.