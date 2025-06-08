Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 15:26

Представитель Ефремова опровергла сообщения о первой роли актёра после колонии

Михаил Ефремов. Обложка © Life.ru

Михаил Ефремов. Обложка © Life.ru

Представитель Михаила Ефремова Татьяна Глаголева опровергла сообщения о том, что актёр получил первую роль после освобождения из колонии. Она утверждает, что это сплетни.

«Это сплетни и домыслы, которые придумал кто-то»,приводит слова Глаголевой ТАСС.

Глаголева подчеркнула, что ни о роли, ни о гонораре речи не идёт. Представитель актёра призвала общественность оставить актёра в покое и дать ему возможность спокойно адаптироваться после освобождения.

«Вряд ли там романы»: Бывшая жена не верит в тюремную любовь Ефремова и молодой актрисы
«Вряд ли там романы»: Бывшая жена не верит в тюремную любовь Ефремова и молодой актрисы

Напомним, сегодня появилась информация, что у Михаила Ефремова состоялись сложные переговоры о первой роли после освобождения из колонии по УДО. Сообщалось, что актёра не удовлетворил предложенный гонорар в 6 миллионов рублей и он настоял на 13 миллионах.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Михаил Ефремов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar