«Что он совершил?» В Госдуме удивились «охоте» Украины на нового врага – Ефремова

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко удивилась, что российский актёр Михаил Ефремов, ещё совсем недавно отбывавший наказание в колонии, успел попасть в украинскую базу данных «Миротворец». Парламентарий посчитала данную новость весьма забавной и даже поздравила звезду.

«Я его, конечно, с этим поздравляю, он молодец. Я не очень понимаю, когда он успел туда попасть, что он такого совершил? Но об этом нужно спрашивать не меня, а украинскую сторону. А Ефремову мои поздравления», — сыронизировала депутат в беседе с NEWS.ru.