«Что он совершил?» В Госдуме удивились «охоте» Украины на нового врага – Ефремова
Депутат Драпеко поздравила Ефремова с попаданием в украинскую базу «Миротворец»
Михаил Ефремов. Обложка © Life.ru.
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко удивилась, что российский актёр Михаил Ефремов, ещё совсем недавно отбывавший наказание в колонии, успел попасть в украинскую базу данных «Миротворец». Парламентарий посчитала данную новость весьма забавной и даже поздравила звезду.
«Я его, конечно, с этим поздравляю, он молодец. Я не очень понимаю, когда он успел туда попасть, что он такого совершил? Но об этом нужно спрашивать не меня, а украинскую сторону. А Ефремову мои поздравления», — сыронизировала депутат в беседе с NEWS.ru.
Ранее Life.ru сообщил, что Михаил Ефремов попал в украинскую базу «Миротворец» во время заключения в тюрьме. На сайте актёр назван «пособником и соучастником преступлений против Украины и её граждан». Основанием для внесения в базу данных послужила «информационная поддержка» во время отбывания наказания в колонии.