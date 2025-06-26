Михаил Боярский снова оказался в больнице
Михаил Боярский проходит обследование в больнице
Обложка © ТАСС / Андрей Чепакин
Актёр Михаил Боярский снова оказался в больнице — по данным SHOT, в отделении сосудистой кардиологии в Санкт-Петербурге он проходит плановое обследование.
А в апреле 75-летний Михаил Боярский временно прекратил выступления из-за запрета врачей — такие предписания артист после травмы, полученной в ходе одной из репетиций. Тогда актёр упал с большой высоты, оступившись за кулисами.