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Регион
26 июня, 10:06

Михаил Боярский снова оказался в больнице

Михаил Боярский проходит обследование в больнице

Обложка © ТАСС / Андрей Чепакин

Обложка © ТАСС / Андрей Чепакин

Актёр Михаил Боярский снова оказался в больнице — по данным SHOT, в отделении сосудистой кардиологии в Санкт-Петербурге он проходит плановое обследование.

Названа дата возвращения Боярского на сцену после падения в театре
Названа дата возвращения Боярского на сцену после падения в театре

А в апреле 75-летний Михаил Боярский временно прекратил выступления из-за запрета врачей — такие предписания артист после травмы, полученной в ходе одной из репетиций. Тогда актёр упал с большой высоты, оступившись за кулисами.

Александра Вишнякова
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