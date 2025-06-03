Названа дата возвращения Боярского на сцену после падения в театре
Театр имени Ленсовета анонсировал возвращение Боярского на сцену после травмы
Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Андрей Чепакин
Актёр Михаил Боярский возвращается на сцену после перерыва и исполнит роль Эраста Петровича в спектакле «В этом милом старом доме», который покажут сегодня вечером. Об этом сообщила пресс-служба петербургского театра имени Ленсовета.
«Друзья, у нас прекрасная новость: сегодня роль Эраста Петровича в спектакле «В этом милом старом доме» исполнит Михаил Боярский», — сказано в публикации.
Напомним, в апреле 75-летний Михаил Боярский временно прекратил выступления из-за запрета врачей — такие предписания артист после травмы, полученной в ходе одной из репетиций. Тогда актёр упал с большой высоты, оступившись за кулисами.