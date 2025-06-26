Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 13:06

Гематома, кровотечение и анемия: Названа причина госпитализации Михаила Боярского

Mash: У Боярского возникли осложнения после операции на ноге

Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Актёр Михаил Боярский столкнулся с серьёзными проблемами в области ног. Ещё в феврале он начал ощущать, что даже самая незначительная физическая нагрузка стала вызывать у него усталость и дискомфорт. Об этом сообщает Mash.

17 июня 75-летнему артисту провели операцию по установке специального каркаса в ногу, направленную на улучшение кровотока и снижение болевых ощущений в мышцах. Однако вмешательство осложнилось возникновением забрюшинной гематомы, острого почечного кровотечения и тяжёлой постгеморрагической анемии.

На фоне этих осложнений негативно сказался диабет, усугубивший общее состояние пациента. Несмотря на сложности, 23 июня Михаила Боярского выписали из клиники с рекомендацией постоянного медицинского контроля.

Восстановительный процесс затрудняют сосудистые нарушения и остеопороз, который развился после переломов в апреле этого года. Тем не менее специалисты отмечают положительную динамику в состоянии актёра, что вселяет оптимизм в его дальнейшее лечение и реабилитацию.

В халате и с томиком Толстого: Валерий Баринов раскрыл, как коротает одинокие вечера
В халате и с томиком Толстого: Валерий Баринов раскрыл, как коротает одинокие вечера

Ранее Life.ru сообщал о госпитализации Михаила Боярского. В апреле артисту пришлось поставить на паузу свои театральные выступления из-за травмы, которую он схлопотал во время одной из репетиций. В Театре имени Ленсовета заявили, что звезда отечественного кино пройдёт плановое обследование.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Михаил Боярский
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar