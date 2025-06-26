Гематома, кровотечение и анемия: Названа причина госпитализации Михаила Боярского
Mash: У Боярского возникли осложнения после операции на ноге
Обложка © ТАСС / Валентина Певцова
Актёр Михаил Боярский столкнулся с серьёзными проблемами в области ног. Ещё в феврале он начал ощущать, что даже самая незначительная физическая нагрузка стала вызывать у него усталость и дискомфорт. Об этом сообщает Mash.
17 июня 75-летнему артисту провели операцию по установке специального каркаса в ногу, направленную на улучшение кровотока и снижение болевых ощущений в мышцах. Однако вмешательство осложнилось возникновением забрюшинной гематомы, острого почечного кровотечения и тяжёлой постгеморрагической анемии.
На фоне этих осложнений негативно сказался диабет, усугубивший общее состояние пациента. Несмотря на сложности, 23 июня Михаила Боярского выписали из клиники с рекомендацией постоянного медицинского контроля.
Восстановительный процесс затрудняют сосудистые нарушения и остеопороз, который развился после переломов в апреле этого года. Тем не менее специалисты отмечают положительную динамику в состоянии актёра, что вселяет оптимизм в его дальнейшее лечение и реабилитацию.
Ранее Life.ru сообщал о госпитализации Михаила Боярского. В апреле артисту пришлось поставить на паузу свои театральные выступления из-за травмы, которую он схлопотал во время одной из репетиций. В Театре имени Ленсовета заявили, что звезда отечественного кино пройдёт плановое обследование.