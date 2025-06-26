Гематома, кровотечение и анемия: Названа причина госпитализации Михаила Боярского

Актёр Михаил Боярский столкнулся с серьёзными проблемами в области ног. Ещё в феврале он начал ощущать, что даже самая незначительная физическая нагрузка стала вызывать у него усталость и дискомфорт. Об этом сообщает Mash.

17 июня 75-летнему артисту провели операцию по установке специального каркаса в ногу, направленную на улучшение кровотока и снижение болевых ощущений в мышцах. Однако вмешательство осложнилось возникновением забрюшинной гематомы, острого почечного кровотечения и тяжёлой постгеморрагической анемии.

На фоне этих осложнений негативно сказался диабет, усугубивший общее состояние пациента. Несмотря на сложности, 23 июня Михаила Боярского выписали из клиники с рекомендацией постоянного медицинского контроля.