В халате и с томиком Толстого: Валерий Баринов раскрыл, как коротает одинокие вечера

Знаменитый российский актёр театра и кино Валерий Баринов признался, что любит читать книги в одиночестве. В целом душа народного артиста РФ лежит к тому, чтобы побыть с собой наедине. Именно это состояние позволяет звезде полноценно окунуться в классическую литературу.

Валерий Баринов рассказал, как проводит время вечером. Видео © Пятый канал

«Мое любимое занятие, когда я один? У меня большой дом загородный, я растоплю камин, беру Толстого, хожу в халате и читаю вслух», — отметил собеседник Пятого канала.

Однако 79-летний мэтр читает Толстого не просто так. По его словам, литература способствует развитию ораторского мастерства. Данное упражнение подойдёт для всех актёров, уверен Баринов.

«Это очень хорошее упражнение для актёра, потому что у Толстого очень сложно укладывать мысль. Если в предложении, допустим, 74 слова, то попробуйте это протянуть, а у него бывает и больше», — подчеркнул артист.