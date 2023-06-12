Актёр Валерий Баринов: Мне стыдно отказываться от поездок в зону СВО

Народный артист Валерий Баринов рассказал, что чувствует при поездках в горячие точки зоны СВО, выступая перед мобилизованными. Он признался, что поначалу его одолевали сомнения, нужен ли он вообще им, уместны ли его "разговоры". Однако, как заметил артист, сейчас такое время, когда каждый "должен стоять плечом к плечу" с Родиной.

"Я редко радуюсь, когда меня узнают. А тут я был безмерно счастлив, что ребята ко мне подошли, поздоровались, сказали, что меня хорошо знают. Мы очень тепло пообщались", — рассказал Баринов "Вечерней Москве" в городе-герое Новороссийске на фестивале "Малая земля", куда был приглашён в качестве председателя жюри.

На вопрос, страшно ли ездить в горячие точки, артист рассказал, что ему поступают угрозы с намёками на безопасность его семьи, однако он считает, что ругаться с таковыми нет смысла. И хоть, как признался Баринов, есть опасения за близких — ездить в Донбасс он не прекратит. Он вспомнил, как артисты "в своё время" ездили в Афганистан и тогда пришлось "привыкнуть к разному". Так, однажды, когда поехали с актрисой Алиной Покровской, ей дали пистолет. И в ответ на её резонные отказы от оружия и слова, что воевать она не собирается, ей сухо дали инструкции: при попытке захвата в плен стрелять сначала в подруг, потом — в себя. И всех остальных предупредили: стоять на месте нельзя, потому что у снайперов новые винтовки.

"И мы всё время двигались, боялись долго стоять на одном месте. Вот такая у нас была поездка под прицелом. Поэтому мне, здоровому мужику, стыдно отказываться от поездок, меня могут и там убить, может и тут машина сбить... Все под Богом ходим", — рассказал Баринов.