«Разрыв социальных связей вездесущ»: Ежегодно от одиночества умирают почти 900 тысяч людей

Каждый год по всему миру 871 тысяч человек умирают из-за одиночества. Такие данные приведены в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященном проблеме одиночества.

В официальных документах ВОЗ здоровье определяется как состояние, когда люди находятся «в полном физическом, ментальном и социальном благополучии». И взаимодействие с социумом тоже влияет на эмоциональное здоровье, хотя этот факт долго продолжали игнорировать.

«Это не просто дополнительная опция. Оно присуще здоровью. В нём заключается сила социальных связей, важный, но до недавних пор игнорировавшийся фактор физического и ментального здоровья. Тем не менее, сегодня разрыв социальных связей вездесущ. С одиночеством сталкиваются почти каждый шестой житель планеты, оно вызывает 871 тысяч смертей ежегодно», — говорится в докладе.

От одиночества могут страдать люди всех возрастов, но особенно подвержены те, чей возраст составляет от 13 до 29 лет. Среди молодёжи недостаток социальных связей чувствуют 17-21%, в отличие от тех, кто старше 60 лет. Среди этой возрастной группы всего 12%. Уровень дохода страны также напрямую влияет на этот фактор, поскольку в бедных государствах от данного социального недуга страдает почти каждый четвертый житель. В богатых показатель находится на уровне 10,6%.

Как отмечают эксперты, из-за одиночества возрастает риск развития заболеваний, в частности сердечно-сосудистой системы. Кроме здоровья недуг негативно влияет на экономику страну. Например, в США ежегодные потери оцениваются в 406 миллиардов долларов. Поэтому авторы доклада рекомендуют, чтобы в государствах проводили системную политику проблеме одиночества. Ведь только лишь восемь стран во всём мире разработали программу, чтобы избавиться от этого.