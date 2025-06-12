Россиянам рассказали, как наличие финансовой подушки влияет на ментальное здоровье

Финансовое благополучие россиян оказывает влияние на ментальное здоровье. По мнению врача-психосоматолога и нейропсихолога Екатерины Тур, наличие так называемой финансовой подушки напрямую коррелирует с ощущением защищённости.

«Не только финансовую, а в принципе опору в нашей жизни. Без неё повышается уровень стресса, нарастают тревожные мысли, поднимается уровень кортизола, растёт тревожность вплоть до депрессии, выгорания и так далее», — отметила специалист в беседе с «Радио 1».

Как пояснила Тур, материальные ресурсы являются средством для обретения счастья, поскольку позволяют осуществлять личные желания и мечты: будь то поездки или долгожданные покупки.

Также врач отметила, что важную роль в этом вопросе играет дисциплина. Помимо строгой логики, проявляющейся в скрупулёзном подсчёте, инвестировании, накоплении и прогнозировании, финансовая грамотность включает в себя и более тонкие аспекты. Например, специалист подчеркнула необходимость развития абстрактного мышления и денежного эмоционального интеллекта — это инструменты, позволяющие людям вдохновлять себя, поддерживать мотивацию, восстанавливать силы и минимизировать стресс.