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Регион
12 июня, 16:39

Россиянам рассказали, как наличие финансовой подушки влияет на ментальное здоровье

Психолог Тур: Финансовая подушка безопасности даёт чувство безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iana Popova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iana Popova

Финансовое благополучие россиян оказывает влияние на ментальное здоровье. По мнению врача-психосоматолога и нейропсихолога Екатерины Тур, наличие так называемой финансовой подушки напрямую коррелирует с ощущением защищённости.

«Не только финансовую, а в принципе опору в нашей жизни. Без неё повышается уровень стресса, нарастают тревожные мысли, поднимается уровень кортизола, растёт тревожность вплоть до депрессии, выгорания и так далее», — отметила специалист в беседе с «Радио 1».

Как пояснила Тур, материальные ресурсы являются средством для обретения счастья, поскольку позволяют осуществлять личные желания и мечты: будь то поездки или долгожданные покупки.

Также врач отметила, что важную роль в этом вопросе играет дисциплина. Помимо строгой логики, проявляющейся в скрупулёзном подсчёте, инвестировании, накоплении и прогнозировании, финансовая грамотность включает в себя и более тонкие аспекты. Например, специалист подчеркнула необходимость развития абстрактного мышления и денежного эмоционального интеллекта — это инструменты, позволяющие людям вдохновлять себя, поддерживать мотивацию, восстанавливать силы и минимизировать стресс.

Россияне оценивают свою финансовую грамотность «на троечку»
Россияне оценивают свою финансовую грамотность «на троечку»

Ранее эксперты рассказали, следует ли родителям давать деньги своим взрослым детям. По словам специалистов, ничего страшного в финансовой поддержке чад нет, однако всегда следует руководствоваться принципом рациональности и умеренности.

Ольга Сливченко
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