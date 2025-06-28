Психолог раскрыл правду о молодёжи: почему они спят до полудня и тратят последние деньги — а вы думали это лень

«Ничего не хочу, ничего не чувствую, но зато красиво живу в сторис» — такой внутренний девиз всё чаще звучит у молодых людей. Умные, чуткие, образованные и одновременно — выгоревшие, тревожные, теряющиеся в себе. Их привычки кажутся странными: спят до полудня, саботируют работу, живут в кредит, не берут трубку. Но за этим стоит не лень, а новое поколение адаптации. В мире, где взрослеть — это больно, а быть собой — страшно, зумеры выбрали путь иронии, иллюзий и заморозки. Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал Life.ru, почему молодёжь всё делает «не так» и почему молодым людям действительно всё равно?

1. Прокрастинация, но с эстетикой

Почему зумеры прокрастинируют и живут в кредит: объясняет психолог. Фото © «Шедеврум»

Молодёжь может неделями не начинать проект, но при этом выкладывать сторис о кофе, свечах и «осознанной лени». Внешне — спокойствие, внутри — тревожная пустота. Саботаж? Нет, стратегия выживания. «Каждое поколение обвиняют в лени, но зумеры — не просто пассивные. Они словно обустроили себе убежище в цифровом мире, где можно всё: саботировать, залипать, увольняться, жить в долг. И при этом выглядеть так, будто им плевать», — рассказывает психолог.

2. Финансовая безответственность как крик о помощи

Кредитки, рассрочки, спонтанные траты на «опыт» — это не только экономическая неграмотность. Это попытка схватить хоть какую-то радость, пока не поздно. Финансовое поведение зумеров говорит о главном: отсутствии ощущения будущего. Когда ты не знаешь, будет ли у тебя жильё, стабильная работа или пенсия, очень сложно строить рациональный план. Зачем копить, если всё может рухнуть?

3. Уход с работы без плана — новая форма самоценности

Финансовая безответственность молодых: лень или стратегия выживания. Фото © «Шедеврум»

«Я увольняюсь, потому что лето» — фраза, которую HR не поймёт, но психотерапевт — да. Это не инфантилизм, а попытка сохранить психику, — рассказывает Самбурский.

Когда человек уходит с работы без резюме и стратегии, это часто не инфантилизм, а крик: «Я больше не могу быть винтиком!» Экзистенциальная фрустрация тревожит не только начинающих специалистов, но уходят именно они. Станислав Самбурский Клинический психолог

4. Смартфон как современная валерьянка

Каждый свайп, как маленькая таблетка от боли. Мозг перестаёт отличать полезное от бесполезного — лишь бы не чувствовать. Тут мы имеем дело с дофаминовым истощением, когда естественные радости больше не радуют, а нейросеть требует новой и новой стимуляции. Парадокс: от телефона становится хуже, но без него — тревожнее.

5. Ирония вместо чувств

Как современная молодёжь справляется с тревогой и стрессом. Фото © «Шедеврум»

Если смеяться, то не больно. Так думают молодые, превращая свои кризисы в мемы. Но за «ха-ха» часто стоит «а мне страшно». «Ирония, по сути, заменяет собой разрешение чувств: вместо «я боюсь» — «ха-ха, класс, выгораю в 24». Это безопасно, неуязвимо. Но если человек только шутит о своей боли и не может про неё говорить, это крик, замаскированный под юмор», — отмечает психолог.

6. Исчезновение из жизни — это не пофигизм

Молчание в мессенджерах, игнор звонков — не из-за равнодушия, а из-за перегруза. Когда психика не справляется, она нажимает «паузу». Так работает нервная система, когда не справляется. Это уже не прокрастинация, а реакция «замри» — один из базовых механизмов нервной регуляции.

7. Внешний успех без внутреннего «я»

Психология поколения зумеров: почему они всё делают не так. Фото © «Шедеврум»

Хорошее портфолио, красивая жизнь, признание, но внутри — пустота. Молодёжь потерялась в собственных образах и не знает, кто она на самом деле, — рассказывает психолог.

Происходит диффузия идентичности — состояние, при котором человек не может связать свою прошлую, настоящую и будущую личность в цельный образ. Как следствие — потеря собственного «я» начинается не с трагедий, а с бесконечной адаптации. Станислав Самбурский Клинический психолог

«Мы не испорченные, мы устали»

Молодёжь, которую называют «непостоянной», «слабой» или «ленивой», на самом деле — поколение чувствительных, адаптивных, перегруженных людей, ищущих новые способы справиться с реальностью. Они не выбирают вредные привычки, они выбирают выживание. За каждой их «странной» привычкой — боль, растерянность, попытка остаться собой в мире, где на себя времени не остаётся.

Вредные привычки молодёжи как способ адаптации к современной реальности. Фото © «Шедеврум»