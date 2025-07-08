«Узы станут крепче»: В России супружеская измена может стать уголовным преступлением
Активист Мирошниченко предложил ввести в РФ уголовную ответственность за измены
Супруги. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Заместитель главы Союза православных хоругвеносцев Игорь Мирошниченко предложил ввести в России уголовную ответственность за супружеские измены. Однако, чтобы до санкций не дошло, активист также призвал подкреплять официальный брак церковным венчанием.
«Я не против, чтобы за измену ввели уголовную ответственность. Санкции по отношению к изменяющей стороне должны быть. Каждому действию всегда оказывается противодействие. Также нужно всячески пропагандировать церковное венчание...» — заявил собеседник издания «Абзац».
Общественный деятель полагает, что если закрепить данные меры в законодательстве, то брачные узы станут крепче. А супруг, решивший изменить второй половинке, может задуматься о нарушении как закона, так и Божьих заповедей, что, возможно, остановит его.
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