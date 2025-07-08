«Узы станут крепче»: В России супружеская измена может стать уголовным преступлением

Заместитель главы Союза православных хоругвеносцев Игорь Мирошниченко предложил ввести в России уголовную ответственность за супружеские измены. Однако, чтобы до санкций не дошло, активист также призвал подкреплять официальный брак церковным венчанием.

«Я не против, чтобы за измену ввели уголовную ответственность. Санкции по отношению к изменяющей стороне должны быть. Каждому действию всегда оказывается противодействие. Также нужно всячески пропагандировать церковное венчание...» — заявил собеседник издания «Абзац».