Верховный суд разъяснил права супругов на квартиру, купленную до брака

Верховный суд России разъяснил правила раздела жилья, приобретённого до брака, в случае развода. Судебная коллегия по гражданским делам вынесла определение, в котором подтвердило, что квартира, купленная до вступления в брак, не подлежит разделу как совместное имущество, даже если платежи за неё производились после регистрации брака. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дело касалось бывших супругов из Ставрополя, проживших вместе 13 лет. Мужчина приобрёл трёхкомнатную квартиру по договору долевого участия до свадьбы, однако часть выплат за неё была сделана уже в браке. Право собственности было оформлено только после заключения брака. Жена потребовала разделить жилплощадь пополам, аргументируя это вложениями собственных средств и денег полученных в подарок на свадьбу, а также помощью родственников.

«Факт погашения в период брака личного долга одного из супругов по обязательству, возникшему из заключённого до брака договора участия в долевом строительстве, равно как и сам по себе факт регистрации права собственности на квартиру в период брака не являются основанием для признания жилого помещения общей совместной собственностью супругов», — говорится в заявлении.

При этом судебная инстанция подчеркнула возможность защиты интересов второго супруга. Если часть средств на покупку жилья была внесена из общего бюджета семьи или лично женой, она вправе требовать компенсацию.