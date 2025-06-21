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Опубликовано 21 июня 2025, 23:29

«Развод тебя не делает лучше»: В Госдуме рассказали, кто может стать медиатором для супругов

Депутат Милонов: Психолог может стать медиатором для разводящихся супругов

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов поддержал идею глава Минюста о предоставлении услуги медиатора супругам, которые решили развестись. По словам депутата, помочь сохранить брак могут психологи.

Парламентарий отметил, что данная идея давно обсуждается в профессиональном сообществе. Он уверен, что право россиян на услуги медиатора действительно поможет «в некоторой степени» уменьшить количество разводов, поскольку зачастую разногласия между супругами не имеют глубокой сущностной базы. А психолог должен помочь найти точки соприкосновения.

«Развод делает тебя разведённым, и развод тебя точно не делает лучше», — заявил собеседник «Газеты.ru».

«Станет переводчиком»: Психолог рассказала, как и чем медиатор может помочь при разводе
«Станет переводчиком»: Психолог рассказала, как и чем медиатор может помочь при разводе

Напомним, в рамках ПМЭМ-2025 министр юстиции РФ Константин Чуйченко выступил с инициативой привлечения медиаторов в семейных спорах при разводах. По его словам, для регулирования этого вопроса может быть разработан отдельный закон.

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Борис Эльфанд
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