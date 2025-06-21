«Развод тебя не делает лучше»: В Госдуме рассказали, кто может стать медиатором для супругов
Депутат Милонов: Психолог может стать медиатором для разводящихся супругов
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Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов поддержал идею глава Минюста о предоставлении услуги медиатора супругам, которые решили развестись. По словам депутата, помочь сохранить брак могут психологи.
Парламентарий отметил, что данная идея давно обсуждается в профессиональном сообществе. Он уверен, что право россиян на услуги медиатора действительно поможет «в некоторой степени» уменьшить количество разводов, поскольку зачастую разногласия между супругами не имеют глубокой сущностной базы. А психолог должен помочь найти точки соприкосновения.
«Развод делает тебя разведённым, и развод тебя точно не делает лучше», — заявил собеседник «Газеты.ru».
Напомним, в рамках ПМЭМ-2025 министр юстиции РФ Константин Чуйченко выступил с инициативой привлечения медиаторов в семейных спорах при разводах. По его словам, для регулирования этого вопроса может быть разработан отдельный закон.