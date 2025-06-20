«Станет переводчиком»: Психолог рассказала, как и чем медиатор может помочь при разводе
Психолог Шукшина: Медиатор поможет с «переводом» проблем при разводе
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Минюст предложил ввести обязательную медиацию для пар перед разводом. Психолог Надежда Шукшина в интервью «Постньюс» объяснила, как медиатор поможет супругам услышать друг друга.
По словам эксперта, во время конфликта партнёры часто говорят об одном и том же, но вкладывают разный смысл. Задача медиатора — стать «переводчиком», который поможет каждому осознать истинные потребности другого.
«Как правило, цель конфликта в паре — оказаться правым или выйти победителем из этого столкновения. При этом люди часто не понимают, что семья — история про командную работу, а не про соперничество. Медиатор должен будет объяснить это людям», — подчеркнула Шукшина.
Напомним, министр юстиции РФ Константин Чуйченко предложил активнее использовать медиаторов для разрешения семейных споров при разводах. Он заявил, что профессиональный посредник поможет супругам пересмотреть свои позиции и найти компромисс. Чуйченко подчеркнул необходимость поиска эффективных мер для снижения количества разводов в стране.