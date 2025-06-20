«Мозги им вправит»: Глава Минюста предложил отправлять разводящихся супругов к медиатору

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко выступил с инициативой привлечения медиаторов в семейных спорах при разводах. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, для регулирования этого вопроса может быть разработан отдельный закон.

«На уровне закона надо вводить медиацию прежде всего по семейным делам. Почему [бы] людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к умному и опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит, и таким образом семья будет сохранена?» — сказал Чуйченко.

Он отметил, что необходимо искать решение проблемы высокого числа разводов в России, подчеркнув важность альтернативных способов урегулирования конфликтов между супругами.