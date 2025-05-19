Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 12:09

Адвокат объяснила, как при разводе поделить купленную в ипотеку квартиру

Адвокат Калинина: При разводе купленная в ипотеку квартира достаётся заёмщику

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gumbariya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gumbariya

Имущество, которое было нажито супругами во время брака, является их совместной собственностью. В таком случае при разводе оно делится пополам. Адвокат Ирина Калинина объяснила, распространяется ли это правило на недвижимость, купленное в ипотеку.

«Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, на кого оформлен ипотечный договор. Так, если заёмщиком, например, является только муж, то квартира принадлежит только ему. Ему же она и достанется полностью после развода», — подчеркнула специалист в беседе с RG.ru.

Адвокат уточнила, что жена при разводе будет иметь право только на половину платежей, внесённых по ипотеке в браке. По её словам, в браке тратились совместные деньги семьи, поэтому супруга сможет потребовать с мужа денежную компенсацию, соразмерную доле в общем имуществе супругов, то есть соразмерно стоимости доли квартиры, за которую происходила оплата. При этом существует обратная ситуация, когда заёмщиком по ипотеке является только супруга. В таком случае квартира остаётся в собственности у жены, отметила Калинина. А супруг может потребовать компенсацию за половину уплаченных кредитных платежей.

Адвокат пояснила, что есть ситуации, когда муж и жена выступают созаёмщиками по ипотеке. Тогда недвижимость будет делиться по общему правилу, которое установлено Семейным кодексом РФ, каждый получит по половине. По словам эксперта, муж и жена при разводе могут договориться и заключить мировое соглашение, по условиям которого квартира может остаться в собственного у одного из них. Тогда другой человек получит деньги, подытожила юрист.

Адвокат рассказала, когда и зачем заключают брачные контракты в России
Адвокат рассказала, когда и зачем заключают брачные контракты в России

А ранее россиянам объяснили, какое имущество не делится при разводе. В Верховном суде по гражданским делам отметили, что имущество, которое было куплено в гражданском браке, не считается совместно нажитым.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar