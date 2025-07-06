Гиперопека убивает: Психолог рассказал о вреде «материнской» роли в паре

Психолог Станислав Самбурский предупредил об опасности «родительско-детских» отношений в паре. Специалист рассказал «Газете.Ru», что в таких отношениях один партнёр берёт на себя все решения, а второй перестаёт развиваться, что приводит к выгоранию и потере взаимного интереса.

Самбурский перечислил признаки, свидетельствующие о перекосе в отношениях. Речь идёт о ситуациях, когда женщина постоянно напоминает партнёру о базовых вещах, оправдывает его бездействие и не может расслабиться без тотального контроля. При этом никто не интересуется её состоянием и потребностями.

Психолог рекомендует прекратить брать на себя чужие обязанности и начать возвращать партнеру ответственность за его жизнь. Он советует развивать личные интересы и давать друг другу пространство для самостоятельности. В качестве примера специалист привёл случай из практики, когда женщина перестала напоминать мужу о дне рождения его матери, что помогло ей осознать свои границы.

«Если вы заметили, что отношения всё больше напоминают опеку, а не близость, — остановитесь. Можно сохранить союз, если пересобрать роли. Бережно. С уважением. К себе — в первую очередь», — заключил Самбурский.