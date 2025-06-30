Пережиток прошлого или инвестиция в будущее? Россиянам объяснили, есть ли смысл в браке

Регистрация брака предоставляет супругам значительные юридические преимущества. Об этом «Москве 24» рассказал юрист Денис Хмелевской.

«Самое важное — это режим совместной собственности и наследования. Всё, что нажито за время супружества, делится пополам, и оба человека имеют на это равные права», — указал эксперт.

Отсутствие штампа в паспорте, по его словам, часто ведёт к спорным ситуациям, например, когда после смерти партнёра, на которого оформлена совместная собственность, неофициальный супруг может остаться без жилья. Претендовать на него смогут только наследники умершего.

Хмелевской также отметил действие презумпции отцовства в браке, означающей, что муж автоматически признается отцом ребёнка. Оспорить это можно только через суд с проведением ДНК-экспертизы. Кроме того, эксперт добавил, что к преимуществам относятся и налоговые льготы, например, освобождение от НДФЛ при дарении имущества между супругами стоимостью свыше 4 тысяч рублей.

Психолог Екатерина Кольцова добавила, что брак может качественно изменить отношения между партнёрами. Она пояснила, что в менталитете общества документальное подтверждение придаёт явлению большую значимость.

«Соответственно, когда люди не расписаны, у них есть подсознательное ощущение, что отношения можно прекратить в любой момент. А штамп в паспорте становится катализатором, чтобы подчеркнуть серьёзность намерений», — подчеркнула эксперт.