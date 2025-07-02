«Настоящие мужчины не плачут»: Как одна фраза калечит представителей сильного пола

В обществе принято, что мужчины не должны плакать и показывать эмоции. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин объяснил, что слёзы являются защитной реакцией на тоску, обиду и чувство одиночества.

«Когда человек испытывает сильные чувства, то плач считается нормой. Он помогает пережить эти чувства. Но что тоже происходит, когда мальчику внушают, что это плохо, что мальчик не должен плакать? Некоторые закрываются и терпят, сжимая кулаки. Многие вместо слёз испытывают агрессию, а некоторые — начинают агрессию проявлять, заменяя те эмоции, которые проявлять «нельзя». Бывает так, что всё-таки втихушку мужчина плачет или плачет, допустим, в кабинете у психолога», – подчеркнул специалист в беседе с RuNews24.ru.

Лунюшин уточнил, что иногда очень полезно пустить слезу: вытащить эмоции и ещё раз их прожить. По словам эксперта, иногда мужчины могут испытывать чувство вины, когда плачут в одиночестве. Психотерапевт дополнил, что родители в детстве часто советуют не пускать слёзы, ведь так мальчики не делают.

«Ребёнок заплакал в детстве, потому что он что-то захотел, но получить не может, а ему запрещают плакать, потому что он мужчина. Думаю, что такая манипулятивная вещь», – отметил психолог.

Эксперт призвал помнить, что из-за такой установки у представителей сильного пола подавляются эмоции. Парни и мужчины таким образом учатся скрывать настоящие чувства. У них, по словам Лунюшина, формируется внутренний барьер для выражения эмоций.