Психолог разрешила российским мужчинам плакать, но не каждый день

Согласно исследованиям, 40% американцев плачут еженедельно, в России — лишь 28%. Разница обусловлена менталитетом, культурой и историей, считает психолог Лариса Никитина. В беседе с Life.ru она также назвала «норму» мужских слёз.

В России традиционно порицали проявление слабости, особенно у мужчин: «Ревёшь как девчонка» — типичное табу. В стрессовых ситуациях организм мобилизуется, подавляя эмоции. Это стало родовой установкой: «Будь сильным». Американцы, не пережившие масштабных потрясений, более расслаблены. На конференциях мужчины там свободно плачут, обнимаются, делают комплименты без подтекста. Лариса Никитина Психолог

Это приводит к тому, что взрослые мужчины не могут описать эмоции, заменяя «чувствую» на «думаю», отмечает психолог. Но Никитина подчёркивает, что мужчины должны плакать так часто, как хочет их организм. Тяжёлый период, трогательный фильм, стресс — дайте волю эмоциям. Однако плакать ежедневно тоже вредно.

Подавление эмоций вредно. Важно проговаривать их, вести дневник (лучше ручкой — так эффект сильнее). Детей надо учить выражать чувства: «Я понимаю, тебе больно». Только сильный человек может позволить себе искренние эмоции — не кулаками, а словами. Лариса Никитина Психолог

Она объяснила, что слёзы — не слабость, а физиологический механизм регуляции. Мужчины плачут реже женщин из-за биологических особенностей, но запрет на эмоции — социальный конструкт, который можно и нужно пересматривать, подчеркнула психолог.