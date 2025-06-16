Психолог разрешила российским мужчинам плакать, но не каждый день
Психолог Никитина: Мужчины должны плакать так часто, как хочет их организм
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Согласно исследованиям, 40% американцев плачут еженедельно, в России — лишь 28%. Разница обусловлена менталитетом, культурой и историей, считает психолог Лариса Никитина. В беседе с Life.ru она также назвала «норму» мужских слёз.
В России традиционно порицали проявление слабости, особенно у мужчин: «Ревёшь как девчонка» — типичное табу. В стрессовых ситуациях организм мобилизуется, подавляя эмоции. Это стало родовой установкой: «Будь сильным». Американцы, не пережившие масштабных потрясений, более расслаблены. На конференциях мужчины там свободно плачут, обнимаются, делают комплименты без подтекста.
Это приводит к тому, что взрослые мужчины не могут описать эмоции, заменяя «чувствую» на «думаю», отмечает психолог. Но Никитина подчёркивает, что мужчины должны плакать так часто, как хочет их организм. Тяжёлый период, трогательный фильм, стресс — дайте волю эмоциям. Однако плакать ежедневно тоже вредно.
Подавление эмоций вредно. Важно проговаривать их, вести дневник (лучше ручкой — так эффект сильнее). Детей надо учить выражать чувства: «Я понимаю, тебе больно». Только сильный человек может позволить себе искренние эмоции — не кулаками, а словами.
Она объяснила, что слёзы — не слабость, а физиологический механизм регуляции. Мужчины плачут реже женщин из-за биологических особенностей, но запрет на эмоции — социальный конструкт, который можно и нужно пересматривать, подчеркнула психолог.
Напомним, ранее ВЦИОМ выяснил, что каждый третий российский мужчина не плакал более 10 лет. Лишь 19% мужчин признались, что проливали слёзы за последнее десятилетие. Среди женщин показатели значительно выше: 18% плакали в течение последних суток, 25% — за неделю, 21% — за месяц. Исследование также показало, что россияне плачут реже американцев.