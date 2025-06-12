Современные россияне: Как мы живём, работаем, отдыхаем и что смотрим в свободное время

Мы часто говорим «наши люди», «типичный россиянин», «все у нас так живут» — но что стоит за этими словами? Чтобы уйти от домыслов, мы обратились к статистике. На основе десятков опросов ВЦИОМа за последние годы мы попробовали собрать портрет «типичного» россиянина из цифр и фактов.

Россияне на работе: не только про деньги

Профессиональные предпочтения россиян стали сложнее, но уровень зарплаты у нас всё ещё на первом месте. Приоритеты россиян в выборе работы. Инфографика © Life.ru

В 2024 году, по данным ВЦИОМа, на первом месте при выборе работы у россиян по-прежнему была зарплата — так ответила половина опрошенных. Однако интересно, что в 2004 году этот показатель был существенно выше и достигал 74%. За двадцать лет материальные приоритеты заметно ослабли, уступив место стремлению к качеству жизни, удобству и условиям труда. Помимо оплаты современному россиянину важно, чтобы работа позволяла выстроить удобный график, давала возможность самореализоваться, включала соцпакет и не вредила здоровью.

При этом прослеживаются яркие различия по полу и возрасту. Женщины чаще обращают внимание на стабильность и удобство графика, мужчины — на уровень зарплаты. Молодёжь стремится к карьерному росту и смыслу в деятельности, а те, кто уже имеет семью и детей, всё чаще выбирают работу, позволяющую сохранять баланс между жизнью и профессией.

Чем живёт в свободное время

В свободное время россияне занимаются рыбалкой, фитнесом, бегом, ведут свои блоги. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

По данным ВЦИОМа, сегодня 81% россиян имеют хотя бы одно хобби. Причём это не только традиционные увлечения вроде рыбалки, вышивки или чтения. Всё чаще хобби связано с физической активностью, садоводством, спортом, соцсетями или цифровыми развлечениями. Кто-то шьёт и вяжет, кто-то увлекается фитнесом или бегом, а кто-то — просто залипает на короткие видео или ведёт свои блоги.

Цифровое хобби стремительно набирает обороты. Около 42% россиян регулярно смотрят блоги и каналы по интересам, ещё 44% делают это время от времени. Более того, почти половина респондентов признались, что общаются с людьми, разделяющими их увлечения, — в основном в интернете. То есть хобби всё чаще выходит за рамки «для души» и становится способом социализации.

Россиянин и YouTube: юмор, семья и немного политики

На YouTube россияне смотрят всё: от политических дебатов до тру-краймов и туториалов по вышивке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Сегодня 58% россиян смотрят YouTube, а каждый четвёртый делает это ежедневно. Платформу особенно активно используют мужчины и молодёжь в возрасте от 18 до 34 лет — среди них охват достигает почти 90%. И речь идёт не только о развлекательном контенте. Россияне всё чаще смотрят клипы, фильмы, обзоры культурных событий, следят за юмористическими каналами, интересуются семейной тематикой, спортом и даже политикой.

Так YouTube стал полноценной альтернативой телевизору. Это уже не просто видеохостинг, а важный источник информации, вдохновения и расслабления. Он адаптирован под интересы каждого — от дачников до фанатов стендапа. Для многих это и вовсе способ самореализации: всё больше россиян создают собственный контент, особенно в регионах.

Соцсети: не зависимость, а часть жизни

Соцсети стали частью нашей жизни. Теперь нам необходимо там появляться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / iona didishvili

Социальные сети плотно вошли в повседневность. По статистике ВЦИОМа, 86% россиян ежедневно используют хотя бы одну соцсеть или мессенджер. У молодёжи это не просто привычка, а настоящая цифровая среда жизни — представители поколения 18–24 лет проводят в онлайне по 6–8 часов в сутки. Среди самых популярных платформ — ВКонтакте, запрещённая соцсеть, YouTube, Одноклассники, Telegram и TikTok.

Мужчины чаще подписываются на каналы о технологиях, спорте и политике. Женщины больше интересуются психологией, медициной, модой, воспитанием и лайфстайл-контентом. При этом соцсети стали не только площадкой для развлечений, но и источником информации, способом учёбы, поиском клиентов и даже формой терапии. В целом можно сказать, что для современного россиянина соцсети — это уже не просто развлечение, а часть повседневности.

Финансовый портрет

Россияне стали ответственно относиться к своим ресурсам. © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Данные ВЦИОМа показывают, что почти половина россиян — 46% — в 2023 году имели хотя бы один кредит. Десять лет назад этот показатель составлял лишь 31%. Особенно активно оформляют займы люди в возрасте от 25 до 44 лет — это логично: именно в эти годы люди чаще всего покупают жильё, автомобили, вкладываются в семью и образование. Примечательно, что даже среди пожилых людей количество тех, кто берёт кредиты, за десятилетие удвоилось.

Жить в долг перестало быть чем-то постыдным. Финансовая грамотность постепенно растёт, и всё больше людей относятся к кредитам как к инструменту. При этом большинство россиян предпочитают не перегружать себя: в основном они имеют один или максимум два действующих кредита.

Ценности и мечты: здоровье, семья и немного «для себя»

О чём мечтают россияне? В основном о здоровье, но ещё — о семье. Главные ценности в жизни россиян. Инфографика © Life.ru

Когда ВЦИОМ спросил россиян о главных жизненных ценностях, на первом месте оказалось здоровье — его назвали важнейшим 58% опрошенных. Почти столь же значимой ценностью остаётся счастливая семья, на неё указали 56%. На третьем месте — наличие любимого дела и дружеского круга, что отметили 31%. Интересная работа и возможность путешествовать также входят в число приоритетов, хотя и немного уступают.

Если говорить о молодёжи, то здесь появляются дополнительные устремления: построить карьеру, открыть собственное дело, получить качественное образование. Но даже среди самых молодых россиян семья и дети остаются приоритетом — 74% считают их основой счастливой жизни. Это говорит о сохранении устойчивых культурных ценностей: в любом возрасте человек ищет не только самореализации, но и близости, поддержки и смысла.

Кто он — современный россиянин

Если сложить всё вместе, получится следующий портрет. Современный россиянин — это человек, который хочет жить в балансе. Ему важно здоровье и близкие люди, он стремится к комфорту в работе и умеет ценить свободное время. Он работает не только ради зарплаты, но и ради ощущения стабильности. У него обязательно есть увлечение — будь то спорт, дача, рукоделие или любимый канал на YouTube. Он активен в соцсетях, аккуратно пользуется кредитами и чаще всего мечтает о простом: жить достойно, быть нужным, успевать для себя и семьи.