5 звёзд, которые тайно ходят к экстрасенсам, — вы упадёте в обморок, когда узнаете их имена!

Никто из нас не застрахован от проблем. Иногда они решаются деньгами, авторитетом и связями. А иногда нам кажется, что помочь в трудной ситуации может только магия. Поэтому многие обращаются к экстрасенсам, гадалкам, проходят шаманские ритуалы, порой обнаруживают паранормальные способности у себя самих. Как заметили в компании по анализу больших данных TAdviser, в 2024 году спрос на услуги экстрасенсов в России увеличился на целых 34 процента. Рассказываем, какие знаменитости способствуют развитию этой индустрии.

Дарья Донцова

Дарья Донцова — автор легендарных детективов нулевых. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Дарья Донцова, оказывается, взяла за основу образа «меняющей профессию» Даши Васильевой саму себя. Дело в том, что Донцова тоже профессионально связана с французским языком. Перед тем как стать «русской Агатой Кристи», она работала в российском посольстве в Сирии переводчицей. Раньше там был очень популярен именно французский язык. И вот однажды Дарья пошла к сирийской гадалке. Сначала ясновидящая предложила Донцовой посмотреть в котёл с булькающей мутной водой, а потом сказала, что та выйдет замуж, родит дочку, тяжело заболеет, доживёт до 104 лет и станет обеспеченной благодаря правой руке после 50. Сначала Дарья не поверила, ведь ей было всего 22, а потом все предсказания стали сбываться. Донцова болела раком в 1996–1997 годах и действительно стала популярной писательницей детективного жанра именно в 50 лет.

Настасья Самбурская

Актриса из сериала «Универ» Настасья Самбурская запомнилась телезрителям ролью Кристины. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Актриса Настасья Самбурская играла в телевизионной франшизе «Универ», а ещё бывала на «Битве экстрасенсов» в качестве приглашённого гостя. По собственному признанию, у неё больше десяти гадалок. К своему общению с ясновидящими Настасья относится как к психологической разрядке: напрягать подружек не всегда хочется, а иногда нужно с кем-то поболтать. Тогда знаменитость прибегает к помощи экстрасенсов из различных часовых поясов, например из Владивостока. В московские два часа ночи у них как раз девять утра следующего дня.

Анна Хилькевич

Анна Хилькевич тоже играла в сериале «Универ». Там она была Машей Беловой. Совпадение? Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Другая звезда «Универа», Анна Хилькевич, после съёмок в сериале переехала в квартиру на Ходынском поле — почти что в центре Москвы. Тут актриса вспомнила, что на празднике по случаю венчания на царство Николая II здесь, на Ходынке, проводили народные гуляния с бесплатной раздачей гостинцев. В результате образовалась ужасная давка, множество людей погибли. Ей каждую ночь стали сниться кошмары. Освящение квартиры священником помогло только на три недели. Поэтому Анна обратилась к ведунье. Та посоветовала спать на подушке, набитой гречкой... Но и это не помогло. Хилькевич всё ещё мучается от «ходынских кошмаров» и думает переехать спать в другую комнату, потому что у её дочери Арианы таких проблем нет.

Катя Лель

Всенародно любимая певица Катя Лель тоже посещает центры эзотерических услуг, а также прекрасно разбирается в теме сама. Фото © ТАСС / Валерия Калугина

Катя Лель тоже связана с потусторонним миром. Однажды её похитили инопланетяне. На мистическом шоу «Чёрно-белое» певица попросила людей с паранормальными способностями объяснить, что произошло в момент её встречи с НЛО. Версии специалистов сильно разошлись. А потом автор хита «Мой мармеладный» пришла на «Битву экстрасенсов» в качестве человека за ширмой: участникам надо было угадать, кто там находится. Но на самом деле отношения Кати Лель с НЛО достойны экранизации сами по себе: инопланетяне не подпускают певицу к мужчинам, украли у неё зубы ради ДНК, а сама она решила написать песню на галактическом языке.

Александр Панайотов

Певец Александр Панайотов тоже не стесняется посещать волшебников и экстрасенсов. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Пока певец Александр Панайотов участвовал в шоу «Голос», ему было интересно, каковы будут итоги конкурса. На самом деле со своим голосом, охватывающим рекордный диапазон в пять октав, в победе Панайотов не сомневался. Но всё равно решил уточнить у азербайджанского экстрасенса Зираддина Рзаева, как пройдёт пятый сезон знаменитого шоу. Тот сказал в победе не сомневаться и бонусом сделал несколько пророчеств о личной жизни певца, все из которых сбылись.