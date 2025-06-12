Красавец из «Клюквенного щербета» в Сочи: как Фатих Унал проводит время между фестивалем и морем Турецкий актёр Догукан Гюнгёр прилетел в Россию с особой миссией. Life.ru рассказывает, что делает в нашей стране звезда нашумевшего турдизи 12 июня, 07:01 Турецкий секс-символ Догукан Гюнгёр осматривает дачу Сталина в Сочи. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dogukangungor7

В Сочи с 6 по 13 июня проходит 25-й фестиваль «Евразия-Кинофест», и Турция стала одной из его участниц. В связи с этим событием в Россию приехал турецкий актёр Догукан Гюнгёр, получивший популярность благодаря роли Фатиха Унала в сериале «Клюквенный щербет». В конце мая эта мелодрама успешно завершила третий сезон, и все актёры ушли в отпуск до сентября. Именно тогда планируется выход четвёртого сезона.

Интересно, что герой Гюнгёра в последнем эпизоде оказался ранен случайным выстрелом. Он пострадал от руки своего брата Мустафы, страдающего душевной болезнью после смерти матери. Когда Фатих попытался остановить брата, тот выстрелил в него. Правда, ни у кого нет сомнений, что Фатих всё же выживет. Ведь он ключевая фигура сериала. К тому же сам актёр уже проболтался турецким журналистам, что продолжит съёмки в «Клюквенном щербете». А пока он отправился в Сочи в свой законный отпуск.

Как актёр проводит время в Сочи?

На гала-открытии сочинского кинофестиваля Догукан Гюнгёр присутствовал в качестве почётного гостя. Когда актёр появился на красной ковровой дорожке, все присутствующие восторженно визжали. Ведь увидеть кумира так близко удаётся нечасто. К тому же Догукан предстал в очень стильном образе: в классическом серо-голубом костюме, белой футболке с воротником, чёрных мокасинах и солнцезащитных очках.

Гость из Турции был очень приветлив и явно пребывал в прекрасном расположении духа. Артист со многими поклонниками сделал фотографии на память, раздал большое количество автографов и пообщался с детьми. Он также выступил с речью и принял участие в официальных мероприятиях. От Турции на фестивале были представлены фильмы «Мукадерат» (Mukaderat), «Проводник» (Rehber) и короткометражка «Панцирь» (Kabuk).

А вот своё свободное время он решил провести в России с пользой. Гюнгёр посетил одну из главных достопримечательностей Сочи — летнюю дачу Иосифа Сталина. Резиденцию вождя окружают живописные плантации, виды там прекрасные. Актёр поделился снимками с этих мест в своих социальных сетях.

В отпуске Догукан также планирует активно заниматься спортом. Это он ранее обещал своим поклонницам, которые заметили у него лишний вес. Как признался сам Гюнгёр, из-за постоянных съёмок у него сбился режим питания и он стал реже ходить в тренажёрный зал. Так что в новом сезоне «Клюквенного щербета» стоит ждать отдохнувшего и постройневшего Фатиха.













Чем ещё знаменит Догукан Гюнгёр?

Молодой турецкий актёр Догукан Гюнгёр получил известность в России после выхода сериала «Клюквенный щербет», где он играет главного героя Фатиха Унала. Его персонаж — богатый и успешный наследник крупного бизнесмена из строгой религиозной семьи. Фатих любвеобилен и эмоционален, но встреча с прекрасной и милой Доа меняет его. Избранница Унала выросла в современной семье, поэтому разные взгляды на мир часто становятся причиной конфликтов между ними и их родственниками. Фатих — неоднозначный герой. Он совершает много плохих поступков по отношению к любимой женщине, но в третьем сезоне раскрывается больше как положительный герой.

А вообще первой крупной работой для Гюнгёра на турецком телевидении стал сериал «Изумрудный феникс», где он сыграл со многими известными и опытными актёрами. 2022 год можно назвать расцветом его карьеры: он снялся в драматическом фильме «Дилберай — маленькая великая женщина» и после приступил к работе в «Клюквенном щербете».

Авторы Галина Глазко