Утёрли нос американцам: В России мужчины плачут вдвое реже, чем в США

Каждый третий российский мужчина не плакал более 10 лет. Такие данные представил ВЦИОМ в ходе опроса 1600 россиян.

Согласно исследованию, лишь 19% мужчин признались, что проливали слёзы за последнее десятилетие. Среди женщин показатели значительно выше: 18% плакали в течение последних суток, 25% — за неделю, 21% — за месяц.

Исследование также показало, что россияне плачут реже американцев. За неделю слёзы допускали 12% российских мужчин против 26% в США и 43% женщин против 52% в США.