Утёрли нос американцам: В России мужчины плачут вдвое реже, чем в США
ВЦИОМ: 27% мужчин в России в последний раз плакали более 10 лет назад
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Каждый третий российский мужчина не плакал более 10 лет. Такие данные представил ВЦИОМ в ходе опроса 1600 россиян.
Согласно исследованию, лишь 19% мужчин признались, что проливали слёзы за последнее десятилетие. Среди женщин показатели значительно выше: 18% плакали в течение последних суток, 25% — за неделю, 21% — за месяц.
Исследование также показало, что россияне плачут реже американцев. За неделю слёзы допускали 12% российских мужчин против 26% в США и 43% женщин против 52% в США.
Ранее Life.ru рассказывал о социальном исследовании, которое показало, что почти каждый третий (32%) россиянин покупает себе новую одежду по меньшей мере раз в месяц. Доля тех, кто живёт чуть скромнее, несколько меньше — 24% респондентов признались, что обновляют гардероб раз в два месяца.