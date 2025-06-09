Опрос показал, как часто россияне обновляют гардероб

Почти треть (32%) жителей России покупают одежду как минимум раз в месяц, ещё 24% — раз в два месяца. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования.

Согласно опросу, регулярно гардероб обновляют жители Урала — в Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени и других городах региона. Причём 50% респондентов признались, что совершают такие покупки каждый месяц. В Москве доля таких россиян поменьше — 26,5%.

Также свыше 20% опрошенных ответили, что стали приобретать одежду чаще, чем раньше. Но почти половина (45%) респондентов признались, что их траты и частота покупок остались на уровне 2024 года. Согласно исследованию, средняя сумма шопинга на весну-лето составила 25 275 рублей — около 4,7% от полугодового дохода. Также выяснилось, что 65% жителей РФ покупают два-три предмета одежды за один сеанс шопинга.

Самыми большими тратами на одежду могут похвастаться жители Сибирского (в среднем 48 тысяч рублей) и Северо-Кавказского (40 тысяч рублей) округов. А вот меньше всего потратили на шопинге жители Дальнего Востока: 9,7 тысячи рублей или всего 1% от полугодового дохода.