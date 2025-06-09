Опрос показал, как часто россияне обновляют гардероб
Опрос: 32% жителей России обновляет гардероб как минимум раз в месяц
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Почти треть (32%) жителей России покупают одежду как минимум раз в месяц, ещё 24% — раз в два месяца. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования.
Согласно опросу, регулярно гардероб обновляют жители Урала — в Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени и других городах региона. Причём 50% респондентов признались, что совершают такие покупки каждый месяц. В Москве доля таких россиян поменьше — 26,5%.
Также свыше 20% опрошенных ответили, что стали приобретать одежду чаще, чем раньше. Но почти половина (45%) респондентов признались, что их траты и частота покупок остались на уровне 2024 года. Согласно исследованию, средняя сумма шопинга на весну-лето составила 25 275 рублей — около 4,7% от полугодового дохода. Также выяснилось, что 65% жителей РФ покупают два-три предмета одежды за один сеанс шопинга.
Самыми большими тратами на одежду могут похвастаться жители Сибирского (в среднем 48 тысяч рублей) и Северо-Кавказского (40 тысяч рублей) округов. А вот меньше всего потратили на шопинге жители Дальнего Востока: 9,7 тысячи рублей или всего 1% от полугодового дохода.
А ранее Life.ru писал, что каждая пятая россиянка не носит бюстгальтер. Причём 34% мужчин, согласно опросу, считают бюстгальтеры с эффектом push-up самой нелепой частью женского гардероба. Кроме того, стилист раскрыла, как сейчас одеваются россиянки. По её словам, у них полно модных вещей, но зачастую не хватает индивидуальности.