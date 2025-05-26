«Ноги будут дышать»: Стилист объяснила, как правильно выбрать обувь на лето

С наступлением летнего сезона особенно важно выбрать удобную и комфортную обувь, которая позволит ногам дышать даже в самую жаркую погоду. Стилист Алиса Скворцова рекомендует обратить внимание на натуральные материалы — кожу, хлопок и лён.

«Натуральная кожа — один из лучших материалов для летней обуви. Она хорошо пропускает воздух, позволяя ногам дышать. Кожа также обладает способностью регулировать температуру, что делает её идеальной для жаркого климата», — рассказала она в беседе с kp.ru.

Не менее комфортными будут лёгкие текстильные модели из хлопка или льна — они подходят для повседневной носки и выглядят стильно. А для пляжного отдыха или прогулок у воды отлично подойдут резиновые вьетнамки, которые при умелом сочетании можно носить и в городской среде.

Что касается цветовой гаммы, в этом сезоне эксперт советует выбирать сдержанные природные оттенки — глубокий синий, тёплый коричнево-бордовый и другие естественные тона, которые легко комбинируются с различными элементами гардероба. Главное правило при выборе летней обуви — найти баланс между модными тенденциями, практичностью и комфортом, чтобы ноги оставались свежими в течение всего дня.