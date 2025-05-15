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15 мая, 14:03

Пуш-апы больше не в моде: Россиянки раскрыли свои предпочтения в нижнем белье

«Газета.ru»: Каждая пятая россиянка не носит бюстгальтер

Бюстгальтеры. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Бюстгальтеры. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Россиянки перестали носить лифчики с пуш-ап эффектом. 43% жительниц страны стараются скорректировать естественную форму груди с помощью бюстгальтеров. Однако модели push-up (25%), бралетт (22%), бюстье (17%), с косточками (8%) и закрытые (7%) женщины считают устаревшими. При этом 21% вовсе отказываются носить данный предмет гардероба, свидетельствуют результаты исследования, которые публикует «Газета.ru».

По данным опроса, 34% мужчин считают бюстгальтеры с эффектом push-up самой нелепой частью женского гардероба. Также участники опроса пожаловались на советские модели (21%), утягивающее бельё (19%), трусы с яркими рисунками (11%) и спортивные топы (7%). А 26% дам признались, что никогда не подарили бы партнёру трусы с изображением животного. Ещё 18% считают неудачным выбором подделки известных брендов нижнего белья, а 16% — семейные трусы.

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При этом 97% россиянок отметили, что в их гардеробе есть неудобное бельё, от которого они не готовы отказаться. В эту категорию вошли стринги (59%), бразильяна (21%), ретро-модели (12%), бикини (4%) и шорты (1%). Кроме того, каждая десятая женщина носит пояс для чулок или корсет ежедневно, четверть опрошенных надевает их только для романтических вечеров, а 63% никогда не использовали такие вещи.

Примечательно, что 72% респондентов при покупке нижнего белья не обращают внимания на материалы. Им важнее бренд (68%) и внешний вид (81%). Кстати, 58% россиян предпочитают покупать нижнее бельё в специализированных магазинах.

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Борис Эльфанд
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