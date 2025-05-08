«Модно, но однообразно»: Стилист оценила гардероб и образы россиянок
Стилист Пылаева: Россиянки одеваются модно, но им не хватает индивидуальности
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Российские женщины следят за модными тенденциями, что позволяет им выглядеть стильно и актуально. Об этом сообщила порталу «Страсти» стилист и телеведущая Люси Пылаева.
По мнению Пылаевой, этой моде, к сожалению, порой не хватает индивидуальности. Стилист замечает склонность россиянок чрезмерно ориентироваться на общие тренды, что может приводить к определённому однообразию.
Чтобы добавить стилю нотки уникальности и выразительности, Пылаева рекомендует не бояться экспериментов. Она советует играть с различными текстурами, цветами и силуэтами.
Эксперта удивляет желание некоторых женщин перегружать образ обилием аксессуаров или слишком яркими деталями. Вместо этого она призывает сосредоточиться на нескольких качественных и гармоничных вещах, которые сделают образ целостным.
Стилист подчеркнула, что находить стильные и доступные решения для экспериментов можно в масс-маркетах.
«В конечном итоге, главное — это оставаться верным своему вкусу и не следовать за модой слепо», — подчеркнула эксперт.
Тренд на естественность до сих пор остаётся где-то на задворках, пока большинство женщин пытаются подогнать свою красоту под какой-то определённый стандарт. Ранее стилист рассказал, что девушки пытаются показать лишь свой образ, картинку, а не реальное положение вещей из-за давления публичности.