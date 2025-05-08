«Модно, но однообразно»: Стилист оценила гардероб и образы россиянок

Российские женщины следят за модными тенденциями, что позволяет им выглядеть стильно и актуально. Об этом сообщила порталу «Страсти» стилист и телеведущая Люси Пылаева.

По мнению Пылаевой, этой моде, к сожалению, порой не хватает индивидуальности. Стилист замечает склонность россиянок чрезмерно ориентироваться на общие тренды, что может приводить к определённому однообразию.

Чтобы добавить стилю нотки уникальности и выразительности, Пылаева рекомендует не бояться экспериментов. Она советует играть с различными текстурами, цветами и силуэтами.

Эксперта удивляет желание некоторых женщин перегружать образ обилием аксессуаров или слишком яркими деталями. Вместо этого она призывает сосредоточиться на нескольких качественных и гармоничных вещах, которые сделают образ целостным.

Стилист подчеркнула, что находить стильные и доступные решения для экспериментов можно в масс-маркетах.

«В конечном итоге, главное — это оставаться верным своему вкусу и не следовать за модой слепо», — подчеркнула эксперт.