Пикантные вечеринки, размолвка и закрытое завещание: Почему звёздный стилист Сергей Зверев выгнал приёмного сына Приёмный сын Сергея Зверева планирует отсудить у шоумена 25 млн рублей за испорченное детство и лишение наследства. Сам эпатажный парикмахер занимается экологией и сетует на нехватку денег. Life.ru выяснил, как он живёт. 14 апреля, 21:15 Почему рассорились стилист Сергей Зверев и его приёмный сын. Коллаж © Life.ru. Обложка © VK / Сергей Зверев младший, © ТАСС / Максим Стулов, © Shutterstock / FOTODOM / Rost9, EVGENY724

Почему поссорились Сергей Зверев и его приёмный сын

Сергей Зверев – младший собирается подать иск против Сергея Зверева – старшего с требованием 25 миллионов рублей в качестве компенсации за «испорченное детство». Он утверждает, что приёмный отец водил его на вечеринки в стиле «Пи Дидди» с участием обнажённых взрослых — и это нанесло ему психологическую травму. Ранее стало известно, что стилист вычеркнул сына из завещания.

Доля правды в словах младшего Зверева есть. Когда в 2007 году ему исполнилось четырнадцать лет, звёздный папаша устроил вместо детского праздника «полуголую вечеринку» в стиле Насти Ивлеевой в стриптиз-баре с танцами в ванне. Репортаж для широкой публики делал один телевизионный канал. Парикмахер тогда наотрез отрицал, что сын не родной, не знал ничего про своё усыновление и сам ребёнок. Да и их внешнее сходство развеивало сомнения.

Сергей Зверев с сыном Сергеем. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

Старший и младший Зверевы не общаются уже с десяток лет, с тех пор как модельер выгнал приёмного сына из дома и лишил прописки в центре Москвы. Версий, почему так случилось, несколько. Близкие стилиста говорят, что младший не хотел ни работать, ни учиться, воровал, водил подозрительные компании, влез в многомиллионные долги под залог квартиры, а сейчас ходит по телешоу и поливает грязью парикмахера. На одном из таких выпусков Зверев-младший встретился со своей биологической матерью, бросившей его сразу после рождения.

Пасынок утверждает, что у него отняли всё и выставили за дверь. По его словам, он сейчас снимает в Коломне угол у пенсионера, за которым ухаживает, днём работает звукооператором в местном Доме культуры, ночью — таксистом, живёт на 18 тысяч рублей в месяц. Был уже дважды женат. Сам Сергей Зверев эти браки не приветствовал и не пришёл ни на одну, ни на другую свадьбу, заявив, что избранницы сына были аферистками.

— Если бы он меня не усыновил, меня государство обеспечило бы квартирой, — плачется сын стилиста.

Некоторые журналисты встают на сторону Зверева-младшего. Мол, приёмный отец его «поматросил и бросил». Другие СМИ вспоминают историю, что, если бы не усыновление, ребёнок вообще бы умер в детдоме в трёхлетнем возрасте из-за осложнений астмы.

Как живут старший и младший Зверевы

Судя по базам, Сергей Зверев – младший (урождённый Парфёнов) прибедняется. Он зарабатывает гонорарами за выступления в шоу, на нём есть ИП в сфере ремонта компьютеров, он числится механиком автосервиса. Долги у него есть, но умеренные. Он должен 131 тысячу рублей по микрозаймам, семь тысяч по штрафам ГИБДД и 38 тысяч исполнительских сборов.

Сергей Зверев – младший на очередном телешоу. Фото © Rutube / Россия 1

Сергей Зверев – старший парирует, что денег ему самому не хватает — мол, настали тяжёлые времена. Формально у парикмахера сейчас нет бизнеса, нет даже ИП или статуса самозанятого. Все четыре компании, где он владел долями, закрыты налоговой службой из-за отсутствия активности. Это были парикмахерские, в том числе салон «Сергей Зверев» на 1-й Тверской-Ямской улице — в самом центре Москвы, магазин и многопрофильное агентство. Его партнёрами выступали Ксения Бородина из «Дома-2» и ресторатор Антон Пинский.

При этом Сергей Зверев продолжает зарабатывать. Если верить его официальному сайту, он даёт выступления на заказ. Судя по всему, вся бухгалтерия проводится через продюсера Александра Маркина, учредившего предприятие в сфере досуга ООО «Марс», выручка там упала с 33 до пяти миллионов рублей в прошлом году.

Показатели бизнеса парикмахера Сергея Зверева. Фото © spark-interfax

С жильём у знаменитости всё хорошо. У него две квартиры на Тверской улице: трёшка в ведомственной брежневке в ЖК «Александр Невский» стоимостью до 40 млн рублей и двушка в сталинке за 30 млн. Также у него есть малогабаритная трёшка в панельке на Дмитровском шоссе, цена до 16 млн рублей.





Остаётся открытым вопрос, купил ли парикмахер элитный коттедж под Киевом в клубном посёлке Конча-Заспа. В 2012 году о том, что он присматривает себе там жильё, сообщали украинские СМИ.

Сергей Зверев присматривал себе коттедж под Киевом. Фото © YouTube / ТСН

Как Сергей Зверев разбогател и что известно про его семью

61-летний Сергей Зверев родом из иркутского посёлка Култук. Его автомеханик-отец рано умер, технолог-мать вышла замуж во второй раз — и семья переехала в казахстанский Усть-Каменогорск. Интересно, что в базе ЕГРЮЛ стилист встречается под двумя отчествами — Анатольевич (по отцу) и Валентинович (вероятно, по отчиму).

После школы Сергей Зверев отучился в местном ПТУ на парикмахера, визажиста и дизайнера. Его талант был очевиден. Он успешно участвовал в профсоревнованиях. В восьмидесятых Зверев отдал долг Родине: дослужился в польском советском гарнизоне до старшего сержанта, вступил в ряды КПСС и избрался в секретари комсомольской ячейки.

Накануне перестройки на одном из конкурсов его приметила и пригласила в Москву Долорес Кондрашова — тренер сборной СССР по парикмахерскому искусству. Согласно биографии, он сначала не хотел ехать, но решился, когда был избит хулиганами в Усть-Каменогорске.

Так Зверев оказался в столице. Под опеку его взяла не только Долорес Кондрашова, но и топ-модель Татьяна Бельчанская. Светские львицы устроили его в свой салон красоты на Арбате. Первые известные клиентки Зверева — телеведущая Татьяна Веденеева и певица Ирина Понаровская. У него стриглись Лайма Вайкуле и Людмила Гурченко, Валерий Леонтьев и Богдан Титомир, но его «музой» стала Алла Пугачёва.

Фото Сергея Зверева в детстве и в армии. Фото © Telegram / Светский хроник

В девяностых Сергей Зверев попал в аварию и вынужденно сделал пластическую операцию. Его лицо неузнаваемо изменилось, а чтобы скрыть шрамы, он начал краситься. Всё это лишь добавило популярности и увеличило гонорары. Но с тех пор у него страсть к пластике.

В 1997 году Сергей стал абсолютным чемпионом Европы по парикмахерскому искусству, а на следующий год завоевал уже мировое первенство. В нулевых, став личным стилистом Пугачёвой, он вышел на пик популярности и запел. Самая его известная песня так и называется «Алла». Новоявленный шоумен делал всё, чтобы не сходить с передовиц СМИ: застраховал свои руки на миллион долларов, выпустил именную куклу, выдавал мемы «Звезда в шоке», ходил с сыном на вечеринки.

Отдельной темой для пересудов была личная жизнь стилиста. Сам Зверев настаивает, что был женат четыре раза. В Интернете можно найти информацию, что у него были романы с певицами Натальей Ветлицкой, Александрой Гинзбург, Юлианной Лукашевой и Ириной Билык. Даже ходили слухи о его связи с Долорес Кондрашовой, которая была старше его почти на тридцать лет. Ничему из этого подтверждений нет. Возможно, авторы этих историй — пиарщики Зверева, размещающие подобные истории на специализированных порталах.

В 2019 году подзабытый уже шоумен вышел на Красную площадь с пикетом против строительства на Байкале завода по розливу бутилированной воды. Поднялась знатная шумиха. Посыпались проверки, встали строительные работы. Life.ru расследовал ту историю. В 2021 году Сергей Зверев неудачно поучаствовал в выборах в Госдуму. С тех пор он позиционирует себя байкальским экоактивистом.

Отметим, что стилист поддержал спецоперацию и осудил беглецов-иноагентов. Известно, что на СВО у него погиб племянник.

Сергей Зверев баллотировался в Госдуму. Фото © Telegram / zverevsuperdeputat

Авторы Пётр Егоров