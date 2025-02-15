«Страшное горе»: Сергей Зверев потерял племянника на СВО

Шоумен Сергей Зверев не сдержал слёз, рассказывая о гибели племянника в зоне специальной военной операции (СВО). Российский стилист сам сообщил трагическую новость о гибели Андрея.

«Страшное горе. Мы всегда его будем помнить. Воины не умирают, они живут вечно», — приводит слова Зверева сайт MK.ru.

Узнав о смерти племянника, Сергей первым делом направился в церковь, чтобы заказать панихиду.

«Мы не знаем, как это произошло. Полчаса назад написала сестра, что Андрюши больше нет. Случилось страшное», — плачет Зверев.

Стилист отметил, что все переживали за Андрея, когда он отправился на фронт, защищая страну от мирового зла. По словам Сергея, Андрей всегда был патриотом. Его решение идти на СВО поддержала вся семья. Родные, включая Зверева, молились за бойца, но горе всё же случилось.