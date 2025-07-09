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9 июля, 13:30

Тест: Не только «Бригада» — слабо вспомнить, из каких криминальных сериалов эти кадры, на 7/7?

Сегодня отмечает день рождения актёр, чьё имя многие впервые услышали благодаря культовым криминальным сериалам нулевых, — Дмитрий Дюжев. В честь этого события предлагаем вспомнить главные бандитские саги!

Коллаж © Life.ru. Фото © Кадры из фильмов «Бумер»,«Жмурки»,«Бандитский Петербург»

Коллаж © Life.ru. Фото © Кадры из фильмов «Бумер»,«Жмурки»,«Бандитский Петербург»

90-е давно стали целой эпохой, которую невозможно забыть. Она была противоречивой, шумной, резкой, и именно такой её отразили режиссёры. В фильмах и сериалах того времени, помимо криминальных разборок, погони и стрельбы, есть место крепкой дружбе, помощи и, конечно же, любви, во имя которой готовы рисковать даже самые матёрые бандиты. Этот жанр крепко засел в памяти целых поколений из-за слишком правдивых и трагичных сюжетов. Возможно, поэтому мы и сейчас узнаём эти кадры с полувзгляда!

Если кинематографу вы предпочитаете произведения великих классиков, то и здесь мы подготовили кое-что интересное: ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто вы из персонажей Достоевского. Отвечайте честно, ведь все результаты прокомментировал клинический психолог! Даже в криминальных картинах любите следить за любовной линией? Тогда попробуйте отгадать, из каких 9 фильмов эти кадры с поцелуями!

Тест: Какая вы семья из фильмов СССР — ответьте на 5 вопросов и узнайте интересную правду
Тест: Какая вы семья из фильмов СССР — ответьте на 5 вопросов и узнайте интересную правду
Виктория Мишинкина
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