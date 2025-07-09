Тест: Не только «Бригада» — слабо вспомнить, из каких криминальных сериалов эти кадры, на 7/7?

90-е давно стали целой эпохой, которую невозможно забыть. Она была противоречивой, шумной, резкой, и именно такой её отразили режиссёры. В фильмах и сериалах того времени, помимо криминальных разборок, погони и стрельбы, есть место крепкой дружбе, помощи и, конечно же, любви, во имя которой готовы рисковать даже самые матёрые бандиты. Этот жанр крепко засел в памяти целых поколений из-за слишком правдивых и трагичных сюжетов. Возможно, поэтому мы и сейчас узнаём эти кадры с полувзгляда!