Тест: Не только «Бригада» — слабо вспомнить, из каких криминальных сериалов эти кадры, на 7/7?
Сегодня отмечает день рождения актёр, чьё имя многие впервые услышали благодаря культовым криминальным сериалам нулевых, — Дмитрий Дюжев. В честь этого события предлагаем вспомнить главные бандитские саги!
Коллаж © Life.ru. Фото © Кадры из фильмов «Бумер»,«Жмурки»,«Бандитский Петербург»
90-е давно стали целой эпохой, которую невозможно забыть. Она была противоречивой, шумной, резкой, и именно такой её отразили режиссёры. В фильмах и сериалах того времени, помимо криминальных разборок, погони и стрельбы, есть место крепкой дружбе, помощи и, конечно же, любви, во имя которой готовы рисковать даже самые матёрые бандиты. Этот жанр крепко засел в памяти целых поколений из-за слишком правдивых и трагичных сюжетов. Возможно, поэтому мы и сейчас узнаём эти кадры с полувзгляда!
Если кинематографу вы предпочитаете произведения великих классиков, то и здесь мы подготовили кое-что интересное: ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто вы из персонажей Достоевского. Отвечайте честно, ведь все результаты прокомментировал клинический психолог! Даже в криминальных картинах любите следить за любовной линией? Тогда попробуйте отгадать, из каких 9 фильмов эти кадры с поцелуями!
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