Тест: Где реальный герб российского города, а где проделки нейросети — отгадаете на 8/8?

Гербы российских городов — кладезь интереснейшей и необычной информации! Одни сохранили древние символы, которые рисовали ещё при царе, другие за века поменяли столько вариантов, что и не разберёшь, какой из них «настоящий». Где-то на щите красуется медведь с секирой, где-то — загадочная рыба, которую никто не может опознать, а на некоторых вовсе не понятно, что за зверя нарисовал художник! Цвета, фигуры, короны, ленты, животные — каждая деталь что-то значит, но не всегда это легко расшифровать. Мы решили зайти ещё дальше и попросить нейросеть нарисовать свои, эксклюзивные гербы, которых не существует в реальности! И сейчас проверим, насколько вы умеете отличать «оригинал» от «пародии».