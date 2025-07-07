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7 июля, 14:00

Тест: Где реальный герб российского города, а где проделки нейросети — отгадаете на 8/8?

Древний замок, верблюд, солнце, соболь — нет, это не атрибуты сказок и легенд, а символы, которые можно найти на гербах российских городов! Но сможете ли вы отличить реальность от выдумки?

Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / frimufilms, © ChatGPT

Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / frimufilms, © ChatGPT

Гербы российских городов — кладезь интереснейшей и необычной информации! Одни сохранили древние символы, которые рисовали ещё при царе, другие за века поменяли столько вариантов, что и не разберёшь, какой из них «настоящий». Где-то на щите красуется медведь с секирой, где-то — загадочная рыба, которую никто не может опознать, а на некоторых вовсе не понятно, что за зверя нарисовал художник! Цвета, фигуры, короны, ленты, животные — каждая деталь что-то значит, но не всегда это легко расшифровать. Мы решили зайти ещё дальше и попросить нейросеть нарисовать свои, эксклюзивные гербы, которых не существует в реальности! И сейчас проверим, насколько вы умеете отличать «оригинал» от «пародии».

Что может быть общего у Александра Панкратова-Чёрного и Илона Маска? Если думаете, что ничего, то вы очень сильно ошибаетесь! Попробуйте угадать, кому принадлежат цитаты: великому советскому актёру или американскому миллиардеру! А это испытание для тех, кто хочет не только напрячь мозг, но и погрузиться в ностальгию: нужно отгадать 7 культовых фильмов по героям в солнечных очках.

Тест: Супруги в фильмах СССР — набрать 7/7 и угадать, чьи это жёны, сможет лишь 3% зрителей.
Тест: Супруги в фильмах СССР — набрать 7/7 и угадать, чьи это жёны, сможет лишь 3% зрителей.
Виктория Мишинкина
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